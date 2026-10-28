جنگ با ایران چگونه چتر امنیتی آمریکا در منطقه را منهدم کرد؟

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جان مرشایمر نظریه‌پرداز برجسته روابط بین‌الملل اعلام کرد جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران‌ - که با پاسخ قاطع تهران مواجه شد- چتر واشنگتن برای کشورهای منطقة خلیج‌فارس را نابود کرد.

جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران را با هر منطق و از هر زاویه‌ای بررسی کنیم؛ نتیجه فاجعه‌ای تمام عیار برای خود ترامپ، مردم این کشور و متحدان واشنگتن در آسیا و اروپا بوده است. در آمریکا افزایش شدید قیمت بنزین، گازوئیل، کود و مواد غذایی مردم را به‌شدت عصبانی کرده است. نظرسنجی‌ها نیز نشان می‌دهد که بیش از 70 درصد مردم این کشور، ترامپ را مقصر این وضع می‌دانند. مطالعات منتشر شده از سوی مرکز پژوهش انرژی و هوای پاکنیز (CREA) نشان می‌‎دهد آمریکا در مقایسه با کشورهای دیگر، بیشترین هزینه ناشی از افزایش جهانی قیمت سوخت در پی بحران تنگه هرمز را متحمل شده است، طوری که این بحران ۱۶۰ میلیارد دلار به هزینه‌کرد سوخت در آمریکا افزوده است. این رقم حدود یک‌سوم کل هزینه‌های اضافی پرداخت شده در جهان را تشکیل می‌دهد.

گزارش‌هایی هم هستند که نشان می‌دهند جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران طی هشت‌ماه گذشته نزدیک به ۲ هزار دلار برای هر خانوار آمریکایی هزینه داشته و در مجموع ۲۶۵ میلیارد دلار به اقتصاد آمریکا خسارت زده است. به نوشته «نیویورک‌تایمز» افزایش هزینه‌های انرژی که ناشی از این جنگ است، موجب افزایش قیمت‌ها در سرتاسر آمریکا شده، اما دستمزدها ثابت مانده و تقریباً نیمی از آمریکایی‌ها توان خرید نیازهای اولیه خود را هم ندارند. نشریه «نیوزویک» هم هشدار داده است که افزایش قیمت نفت گرمایشی در پی این جنگ، هزینه گرم‌ کردن خانه‌ها را در زمستان پیش‌رو برای میلیون‌ها خانوار آمریکایی، به‌ویژه در شمال ‌شرق این کشور، به‌شدت افزایش خواهد داد.

هزینه‌های کمرشکن

گزارش جدیدی نیز منتشر شده است که نشان می‌دهد پنتاگون نیز به تنهائی ده‌ها میلیارد دلار بابت این جنگ خسارت‌دیده است. تارنمای آمریکایی «هیل» با اشاره به افزایش هزینه‌های جنگ تجاوزکارانه آمریکا علیه ایران به حدود

۴۷ میلیارد دلار، نوشته است که برآورد جدید فرماندهی مرکزی ارتش تروریستی آمریکا (سنتکام) نشان می‌دهد که هزینه این درگیری از اوایل سپتامیر (شهریور) تاکنون بیش از سه میلیارد دلار افزایش یافته است. این گزارش با اشاره به اینکه بیشترین سهم از هزینه‌های جنگ مربوط به جایگزینی مهمات مصرف شده است که حدود ۲۹ میلیارد دلار برآورد شده است، می‌افزاید: همچنین نزدیک به ۱۲ میلیارد دلار برای هزینه‌های اضافی عملیات نظامی و ۶ میلیارد و یکصد میلیون دلار برای جایگزینی تجهیزات از دست رفته اختصاص یافته است. روزنامه تلگراف در گزارشی هزینه جنگ تجاوزکارانه ایالات متحده علیه ایران را که از سوی دولت دونالد ترامپ رئیس‌جمهور جنگ‌طلب و متوهم آمریکا آغاز شد را حدود ۱۵۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار برآورد کرد؛ رقمی که اختلاف قابل توجهی با برآورد رسمی وزارت جنگ آمریکا (پنتاگون) دارد. بر‌اساس این گزارش، پنتاگون هزینه این جنگ را ۳۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار اعلام کرده است، اما «لیندا جی. بیلمز»، استاد دانشگاه‌ هاروارد و از برجسته‌ترین کارشناسان اقتصاد جنگ در آمریکا، این برآورد را تنها «نوک کوه یخ» توصیف کرده و معتقد است که این رقم هزینه‌های میان‌مدت و بلندمدت جنگ را دربر نمی‌گیرد و هزینه‌های جنگ احتمالاً به بیش از یک تریلیون دلار خواهد رسید.

هژمونی که رفت

نابودی پایگاه‌های آمریکا در منطقه غرب آسیا و به‌دنبال آن نابودی هژمونی آمریکا در منطقه و جهان را نیز باید به فهرست هزینه‌های آمریکا در جنگ اضافه کرد. بسیاری از کارشناسان بر این باور هستند که یکی از نتایج اصلی جنگ این بود که متحدان آمریکا در منطقه غرب آسیا فهمیدند که حضور نظامی واشنگتن در منطقه برای آنها نه‌تنها امنیت‌زا نیست بلکه بیشتر امنیت آنها را به خطر می‌اندازد. استاد برجسته علوم سیاسی دانشگاه شیکاگو هم با انتقاد از جنگی که ترامپ علیه ایران آغاز کرد، گفت این درگیری واقعیتی غیرمنتظره را آشکار کرده است: آمریکا قادر نیست از اهداف مورد حمله در کشورهای خلیج‌فارس محافظت کند.

«جان مرشایمر» نظریه‌پرداز روابط بین‌الملل با اشاره به تداوم مداخلات نظامی آمریکا در مناطق مختلف جهان، گفت این کشور به جنگ اعتیاد پیدا کرده و نمی‌تواند به‌راحتی از این رویکرد فاصله بگیرد. مرشایمر اظهار کرد که این کشور بارها درگیر جنگ‌هایی شده که هزینه‌های سنگینی برای آن به همراه داشته‌اند، اما همچنان به استفاده از نیروی نظامی به‌عنوان ابزاری برای پیشبرد اهداف خود ادامه می‌دهد. او گفت: «در جامعه امنیت ملی آمریکا این باور گسترده وجود داشته که ما یک سلاح نظامی قدرتمند در اختیار داریم و کافی است از آن استفاده کنیم تا مشکل پیش‌رو حل شود.»

نظامیان خسته

به گزارش فارس مرشایمر در ادامه و درباره خستگی نظامیان آمریکایی از جنگ‌های پی‌درپی گفت: «تصور می‌کنم تقریباً تمام نیروهای نظامی، به‌ویژه نظامیان نیروی دریایی که باید در منطقه خلیج‌فارس خدمت کنند، از این جنگ خسته شده‌اند و می‌خواهند هرچه سریع‌تر به آن پایان داده شود.» این استاد دانشگاه در ادامه تصریح کرد: همچنین فکر می‌کنم در میان فرماندهان ارشد پنتاگون، به‌ویژه در نیروی دریایی، افسران زیادی وجود دارند که می‌خواهند جنگ در خلیج‌فارس پایان یابد.» به گفته وی «فرسایش و فشار واردشده بر نیروی دریایی آمریکا بسیار زیاد است و این تصور که جنگ قرار است ماه‌ها ادامه پیدا کند، احتمالاً دریاسالاران را به‌شدت نگران می‌کند.» مرشایمر به تحولات درخصوص چین نیز اشاره کرد و گفت: «باید به پیامدهای جنگ برای مهار چین در شرق آسیا توجه کرد؛ مأموریتی که برای نیروی دریایی آمریکا اهمیت بسیار زیادی دارد. اتفاقاتی که اکنون در خاورمیانه رخ می‌دهند، از این منظر یک فاجعه هستند.» این استاد علوم سیاسی تأکید کرد: «بنابراین، تصور نمی‌کنم در میان نظامیان احساسات ضدجنگ به معنایی که در سال‌های پایانی جنگ ویتنام مشاهده می‌شد، به‌شدت وجود داشته باشد. اما به‌وضوح شاهد خستگی گسترده از جنگ هستیم.»

ناتوان در دفاع از متحدان

مرشایمر به ناتوانی آمریکا در حفاظت از متحدان خود در خلیج‌فارس نیز اشاره کرد و گفت: «آمریکا هیچ‌کاری نمی‌تواند انجام دهد. ما چه کاری از دستمان برمی‌آید؟ حتی نمی‌توانیم از پایگاه‌های خودمان محافظت کنیم.» او افزود: «جنگی که ترامپ به‌صورت احمقانه‌ای آن را آغاز کرد، واقعیتی را آشکار کرد که بسیاری از افراد از جمله خود من، انتظارش را نداشتند؛ اینکه آمریکا نمی‌تواند از اهداف مورد حمله در کشورهای خلیج‌فارس محافظت کند، اهدافی که ایرانی‌ها و اکنون حوثی‌ها (انصارالله) آن‌ها را هدف قرار می‌دهند.» این کارشناس مسائل بین‌الملل تأکید کرد که آمریکا توانایی دفاع مؤثر از مناطقی مانند عربستان سعودی، امارات متحده عربی یا سرزمین‌های اشغالی را ندارد. مرشایمر با اشاره به جنگ ۱۲ روزه گفت: «آمریکا و اسرائیل به این نتیجه رسیدند که نمی‌توانند به‌طور مشترک از اسرائیل در برابر حملات موشک‌های بالستیک، موشک‌های کروز و پهپادهای ایران دفاع کنند و به همین دلیل جنگ را پایان دادند.» او افزود: «در جنگی که از ۲۸ فوریه (نهم اسفند) آغاز شده نیز همین وضعیت را شاهد بوده‌ایم. به همین دلیل است که اسرائیل اکنون کنار ایستاده و تمایلی به بازگشت به جنگ ندارد؛ به‌استثنای نتانیاهو که به دلایل سیاسی ممکن است خواهان چنین اقدامی باشد. اسرائیلی‌ها می‌دانند که نمی‌توانند از خودشان محافظت کنند و آمریکا نیز قادر نیست حمایت مؤثری از آن‌ها ارائه دهد.»