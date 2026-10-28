سنای فرانسه در ادامه تشدید فشارها به معترضان در روزها و هفته‌های اخیر، با ۲۲۹ رأی موافق، طرح مسئول دانستن شرکت‌کنندگان در تجمعات خشونت‌آمیز در قبال خسارت‌ها را تصویب کرد.

بر اساس گزارش خبرگزاری آناتولی سنای فرانسه طرحی موسوم به «آشوبگران باید هزینه بدهند» را تصویب کرد که بر اساس آن، شرکت‌کنندگان در تجمعات خشونت‌آمیز در قبال خسارت‌های واردشده مسئول شناخته می‌شوند. این طرح اکنون برای بررسی به مجلس ملی فرانسه می‌رود. بر اساس این گزارش این مصوبه با حمایت گسترده اکثریت راست‌گرای سنا روبه‌رو شد، اما جناح چپ از آن انتقاد کرد /به گزارش مهر به نقل از آناتولی بر اساس این طرح، افرادی که در تجمعات خشونت‌آمیز شرکت کرده‌اند، حتی اگر شخصاً مرتکب تخریب نشده باشند، ممکن است به‌طور مشترک مسئول پرداخت خسارت شناخته شوند. دولت می‌تواند از هر فرد تا ۱۰ هزار یورو غرامت مطالبه کند.