فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۴۰۹۷۷
تاریخ انتشار : ۰۶ آبان ۱۴۰۵ - ۲۰:۵۵
سرویس کیهان » اخبار
الف الف

دولت فرانسه از معترضان خسارت می‌گیرد

سنای فرانسه در ادامه تشدید فشارها به معترضان در روزها و هفته‌های اخیر، با ۲۲۹ رأی موافق، طرح مسئول دانستن شرکت‌کنندگان در تجمعات خشونت‌آمیز در قبال خسارت‌ها را تصویب کرد.
بر اساس گزارش خبرگزاری آناتولی سنای فرانسه طرحی موسوم به «آشوبگران باید هزینه بدهند» را تصویب کرد که بر اساس آن، شرکت‌کنندگان در تجمعات خشونت‌آمیز در قبال خسارت‌های واردشده مسئول شناخته می‌شوند. این طرح اکنون برای بررسی به مجلس ملی فرانسه می‌رود. بر اساس این گزارش این مصوبه با حمایت گسترده اکثریت راست‌گرای سنا روبه‌رو شد، اما جناح چپ از آن انتقاد کرد /به گزارش مهر به نقل از آناتولی بر اساس این طرح، افرادی که در تجمعات خشونت‌آمیز شرکت کرده‌اند، حتی اگر شخصاً مرتکب تخریب نشده باشند، ممکن است به‌طور مشترک مسئول پرداخت خسارت شناخته شوند. دولت می‌تواند از هر فرد تا ۱۰ هزار یورو غرامت مطالبه کند. 

اشتراک گذاری
captcha
پربازدید ترین پربحث ترین

سخنرانی در برابر ۳۵ میلیون بیننده

قواعد بازی در منطقه را ایران دیکته می‌کند

بزرگ‌ترین پروژه کابل‌های اینترنت جهان چگونه در تنگه هرمز زمینگیر شد؟

نگاهی به اربعین ۱۴۰۵ با تمرکز بر مسلمانان آذربایجان

از سنگرسازی تا فرماندهی

گام‌های تازه برای تسریع اجرای ابرپروژه قطار سریع‌السیر تهران-اصفهان

نامه‌های شهادت‌طلبان

ابراز علاقه رئیس‌جمهور اندونزی به پیشبرد روابط با اسرائیل

گلباران مزار شهدای تالش به مناسبت هفته ملی پدافند غیرعامل

بازدید فرماندار تالش از پروژه سنگفرش معابر شهری تالش