مشاور فرمانده کل و رئیس مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس و مجاهدت‌های سپاه، در دیدار با سردار محسن رشید، از راویان پیشکسوت دفاع مقدس و بنیان‌گذاران این مرکز، ضمن قدردانی از مجاهدت‌های او و دیگر راویان پیشکسوت در عرصه روایتگری هشت سال دفاع مقدس، بر رسالت خطیر جامعه راویان کشور در میدان روایتگری و تاریخ‌نگاری دفاع مقدس ملت ایران برابر جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم آمریکایی- صهیونیستی تأکید کرد.

سردار رمضان شریف در ادامه برنامه‌های دیدار با راویان پیشکسوت ارشد دفاع مقدس، با حضور در منزل سردار محسن رشید، به جایگاه والای راویان پیشکسوت به عنوان حافظان حافظه تاریخی ملت ایران، اشاره و از سال‌ها مجاهدت‌های وی در عرصه ثبت، ضبط و بازخوانی روایت‌های اصیل دفاع مقدس و نیز نقش مؤثر و ماندگار در شکل‌گیری و تقویت ساختارهای اولیه مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس قدردانی کرد.

وی با اشاره به رسالت خطیر مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس و مجاهدت‌های سپاه و ضرورت همراهی و هم‌افزایی جامعه راویان در میدان روایتگری و تاریخ‌نگاری دفاع مقدس ملت ایران در جنگ تحمیلی هشت ساله و جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم آمریکایی- صهیونیستی افزود: دشمن امروز با ابزارهای رسانه‌ای، عملیات روانی و جنگ ترکیبی تلاش می‌کند تا هم واقعیت‌های دفاع مقدس را وارونه نشان دهد و هم اراده ملت ایران را برای ایستادگی در برابر تهدیدها تضعیف کند. در این میدان، راویان پیشکسوت و تاریخ‌نگاران متعهد، هم نقش ثبت‌کننده حقیقت و هم نقش روشنگر افکار عمومی و نسل جوان را دارند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط و مقتضیات امروز کشور و منطقه، با تأکید بر اینکه «ما جنگ‌طلب نیستیم و از جنگ‌ هم هراسی نداریم و هر متجاوزی را پشیمان و سر جایش می‌نشانیم » گفت: این سیاست اصولی جمهوری اسلامی ایران است؛ ایران اسلامی بر اساس آموزه‌های دینی و مبانی انقلابی، هیچ‌گاه آغازگر جنگ نبوده و جنگ‌طلب نیست، اما در برابر تهدیدها و زیاده‌خواهی دشمنان نیز از جنگ هراسی ندارد و با تکیه بر توان دفاعی، بازدارندگی و مقاومت ملت، از امنیت و منافع ملی خود صیانت می‌کند.

مشاور فرمانده کل سپاه افزود: امروز دشمنان با پروژه «جنگ‌هراسی» و القای ناامنی روانی تلاش می‌کنند افکار عمومی را از ایستادگی و مقاومت دور کنند، در حالی که تجربه هشت سال دفاع مقدس و مقاومت ۱۵ ماهه اخیر از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه تا جنگ تحمیلی ۴۰ روزه دشمن اهریمنی و سپس نبرد هرمز تا به امروز نشان داده است که ملت مقتدر ایران با وحدت، بصیرت و اتکا به توان داخلی می‌تواند از همه تهدیدها عبور کند؛ و در این میان، جامعه راویان باید با روایت صحیح از گذشته، چراغ راه آینده باشد و نگذارد تحریف‌ها و روایت‌های جعلی، جای حقیقت را بگیرد.

در ادامه این دیدار، سردار محسن رشید، از راویان پیشکسوت دفاع مقدس و بنیان‌گذاران مرکز اسناد، با مرور تجربه چند دهه حضور خود در عرصه تاریخ‌نگاری جنگ، بر ضرورت ثبت دقیق و صادقانه روایت‌های دفاع مقدس اول، دوم و سوم برای نسل‌های آینده تأکید کرد و گفت: راویان دفاع مقدس امانت‌داران حافظه تاریخی ملت هستند و باید با پرهیز از هرگونه بزرگ‌نمایی، تحریف یا کتمان، واقعیت‌های جنگ تحمیلی و مجاهدت‌ و حماسه آفرینی‌های فرماندهان و رزمندگان را به زبان روز و با ابزارهای نوین به نسل جوان منتقل کنند.

وی همچنین با تاکید بر لزوم توجه به ابعاد ناشناخته دفاع مقدس، از جمله نقش مردم، زنان، خانواده‌های شهدا، نیروهای مردمی و پشتیبانی‌های اجتماعی جنگ‌، خواستار تقویت بیش از پیش همکاری میان راویان پیشکسوت، پژوهشگران و نهادهای فرهنگی برای تولید آثار مستند و قابل اعتماد شد.