استاد برجسته درس خارج حوزه در پیامی، صدور احکام ظالمانه از سوی برخی حکام منطقه علیه علمای اعلام را به شدت محکوم کرد و نسبت به عواقب خطرناک این‌گونه سیاست‌های ضددینی هشدار داد.

حضرت آیت‌الله نوری‌ همدانی از مراجع تقلید در پیامی ضمن محکومیت شدید صدور احکام ظالمانه زندان و اعدام برای علمای مجاهد در کشورهای منطقه، تأکید کرد: این‌گونه اقدامات نابخردانه صدای حق و عدالت را خاموش نخواهد کرد، بلکه بساط ستمگران را برخواهد چید.

به گزارش رسا، متن پیام این مرجع تقلید به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

با عرض تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا «سلام‌الله‌علیها»

«عُلَماءُ شِیعَتِنا مُرابِطونَ بِالثَّغْرِ الَّذی یَلی إِبْلیسَ وَعَفاریتَهُ، یَمنَعونَهُم عَنِ الخُروجِ عَلى ضُعَفاءِ شِیعَتِنا، وَعَن أَنْ یَتَسَلَّطَ عَلَیهِم إِبْلیسُ وَشِیعَتُهُ النَّواصِبُ»

این بیان نورانی، جایگاه خطیر علما را در صیانت از ایمان مردم و ایستادگی در برابر جبهه باطل یادآور می‌شود. وظیفه علما، دفاع از حق، مقابله با ظلم و ستم و صیانت از مرزهای اعتقادی است. بر این اساس، هرجا ظلمی صورت گیرد، باید فریاد علما بلند باشد و هرگونه تعرض به علمایی که در راه دفاع از اعتقادات دینی و حقوق مردم خود می‌کوشند، محکوم است.

اخیراً بعضی از حکام کشورهای منطقه، برای خاموش‌کردن صدای حق و عدالت، اقدام به صدور احکام ظالمانه علیه علما، از جمله حبس و حکم اعدام، کرده‌اند. باید توجه داشت که این‌گونه احکام نه‌تنها موجب خاموش‌شدن صدای حق و عدالت نخواهد شد، بلکه زمینه سقوط و بی‌اعتباری صادرکنندگان آن را فراهم خواهد ساخت.

به حکام این کشورها توصیه می‌شود از این اقدامات نابخردانه دست بردارند و به‌جای مقابله با علما، در مبارزه با استکبار و صهیونیسم، که در پی محو اصل اسلام هستند، گام بردارند.

از درگاه خداوند متعال، عزت و سربلندی اسلام، نصرت علمای مظلوم و رهایی آنان از بند ستمگران را مسالت داریم.

حسین نوری همدانی

۶ آبان ۱۴۰۵