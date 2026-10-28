اگر همین کشورهای خلیج و منطقه ده روز جلوی نفت‌شان را بگیرند، دنیا به صدا درمی‌آید، دنیا تسلیم‌شان می‌شود. لکن اینها نفت‌شان را تقدیم می‌کنند، آبرویشان را تقدیم می‌کنند، کشورشان را تقدیم می‌کنند، ملت‌شان را تقدیم می‌کنند، برای چه؟ برای یک هوای نفس باطل. دنیا را این هوای نفس دارد از بین می‌برد. هوای نفس است که وادار می‌کند که اینها برای خاطر اینکه چهار روز زندگی مرفه به خیال خودشان بکنند، ملت‌های خودشان را این‌طور تحت ستم قرار می‌دهند.

صحیفه امام؛ ج18؛ ص238 | جماران؛ 16 آذر 1362