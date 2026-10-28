ثبت ادعا برای طرح دعوای همه املاک الزامی نیست

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک گفت: در این مرحله سامانه برای درج ادعا نسبت به املاکی راه‌اندازی شده است که دارای سند مالکیت حدنگار بوده و سند آنها از اول فروردین سال ۱۳۹۶ به بعد صادر شده است.

به گزارش خبرگزاری میزان، برخی افراد مدعی شده‌اند قوه قضائیه برای ثبت دادخواست و طرح دعاوی ملکی محدودیت ایجاد کرده و افراد پیش از طرح دعوا باید حتماً ادعای خود را در سامانه ساغر ثبت کنند این در حالی است که در حال حاضر الزام ثبت ادعا شامل همه املاک نمی‌شود.

نکته قابل‌توجه در این مورد اینکه، افراد مورد اشاره از عنوان سامانه ساغر استفاده می‌کنند در حالی که عنوان صحیح سامانه مورد اشاره سامانه ثبت ادعا است. از این‌رو لازم است در بیان مطالب و تحلیل موضوع ابتدا امر عنوان دقیق و رسمی سامانه مورد استفاده قرار گیرد تا از ایجاد ابهام برای مخاطبان جلوگیری شود.

به همین منظور اعظم قویدل، سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در واکنش به ادعای الزامی‌بودن ثبت ادعا برای طرح دعاوی مربوط به همه املاک، تصریح کرد: در حال حاضر چنین الزامی به‌صورت عمومی وجود ندارد.

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تشریح دامنه اجرای این سامانه تأکید کرد که الزام ثبت ادعا در مرحله نخست شامل همه املاک نیست و صرفاً گروه مشخصی از املاک را دربر می‌گیرد. وی با اشاره به آغاز گام نخست راه‌اندازی رسمی سامانه ثبت ادعا از اول خردادماه ۱۴۰۵ اظهار داشت: در این مرحله سامانه برای درج ادعا نسبت به املاکی راه‌اندازی شده است که دارای سند مالکیت حدنگار بوده و سند آنها از اول فروردین سال ۱۳۹۶ به بعد صادر شده است. قویدل افزود: افرادی که نسبت به این دسته از املاک ادعایی دارند باید ابتدا ادعای خود را در سامانه ثبت کنند و پس از دریافت گواهی ثبت ادعا، برای طرح دعوا در مراجع قضایی اقدام کنند.

الزام فعلی شامل کدام املاک است؟

براساس توضیحات سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در مرحله نخست اجرای سامانه، ملاک اصلی، وضعیت سند مالکیت ملک و تاریخ صدور آن است. بر این اساس اگر ملکی دارای سند مالکیت حدنگار باشد که از ابتدای سال ۱۳۹۶ به بعد صادر شده است، شخصی که نسبت به آن ادعای مالکیت، منافع بیش از دو سال یا حق ارتفاق داشته باشد، برای طرح دعوا یا شکایت مربوط، باید ادعای خود را در سامانه ثبت کند و گواهی مربوط را دریافت کند و این موضوع صرفاً به ادعا‌های مستند به اسناد عادی محدود نمی‌شود. در مقابل درباره املاکی که در مرحله نخست راه‌اندازی رسمی سامانه قرار ندارند، ثبت ادعا در حال حاضر اختیاری است و ارائه گواهی ثبت ادعا برای طرح دعوا درباره این املاک الزامی نیست.

مهلت دوساله ثبت ادعا برای سایر املاک

هنوز آغاز نشده است

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همچنین تأکید کرده است که سامانه ثبت ادعا هنوز برای سایر گروه‌های املاک به‌طور رسمی راه‌اندازی نشده و مهلت دوساله ثبت ادعا برای این املاک نیز آغاز نشده است. قویدل با اشاره به این موضوع اعلام کرد که براساس اطلاعات واصله، بخشنامه‌ای از سوی قوه قضائیه مبنی بر الزام مردم به ارائه گواهی ثبت ادعا برای طرح دعوا درباره همه املاک صادر نشده است.

ملاک رسیدگی، دامنه اجرای رسمی سامانه است

برآیند توضیحات سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نشان می‌دهد که الزام ثبت ادعا برای طرح دعاوی ملکی باید براساس محدوده اجرای رسمی سامانه و وضعیت سند مالکیت ملک بررسی شود و نمی‌توان آن را به تمام املاک تعمیم داد؛ بنابراین در بررسی هر پرونده ملکی باید مشخص شود که آیا ملک موردنظر در گروه مشمول مرحله نخست راه‌اندازی سامانه قرار دارد یا خیر، چراکه مطابق اعلام سازمان ثبت ارائه گواهی ثبت ادعا در حال حاضر برای همه دعاوی ملکی الزامی نیست.