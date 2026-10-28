بازداشت قاضی قلابی با عنوان جعلی «بازرس ویژه حوزه ریاست قوه قضائیه» در خوزستان

رئیس حفاظت و اطلاعات دادگستری استان خوزستان از دستگیری فردی خبر داد که با جعل عنوان «بازرس ویژه حوزه ریاست قوه قضائیه» و قضاوت، اقدام به اخاذی و کلاهبرداری از خانواده‌ها می‌کرد.

به گزارش خبرگزاری میزان، حسن رئیسی اظهار داشت: حسب گزارش‌های واصله و در پی رصد اطلاعاتی دقیق و اقدامات فنی حفاظت و اطلاعات دادگستری خوزستان، فردی که با سوءاستفاده از عناوین جعلی و ساختگی اقدام به کلاهبرداری از شهروندان می‌کرد، طی یک عملیات غافلگیرانه توسط مأموران واحد عملیات حفاظت و اطلاعات شناسایی و بازداشت شد.

رئیسی افزود: براساس بررسی‌های اولیه و اسناد به‌دست‌آمده، متهم با جعل عناوین قضایی و ارائه احکام ساختگی منتسب به مقامات عالی دستگاه قضا، با ادعای واهی اعمال نفوذ در پرونده‌ها، مبالغ قابل‌توجهی از خانواده‌های درگیر در پرونده‌های قضایی اخاذی کرده است. وی در یکی از فقرات کلاهبرداری، با معرفی خود به عنوان «بازرس ویژه قوه قضائیه» به خانواده یکی از متهمان، وعده اخذ رأی برائت داده و مبالغ سنگینی را دریافت کرده بود.

وی درخصوص شگرد این متهم خاطرنشان کرد: بررسی‌های تخصصی حاکی از آن است که متهم فاقد هرگونه رابطه استخدامی یا سابقه خدمت در دستگاه قضایی بوده و با راه‌اندازی صفحه در شبکه اجتماعی اینستاگرام، پرسه‌زنی در راهرو‌ها و محوطه مجتمع‌های قضایی و شناسایی طعمه‌های خود، با استفاده از اوراق جعلی و ادعای روابط خاص با مقامات، از شهروندان کلاهبرداری می‌کرده است.

رئیس حفاظت و اطلاعات دادگستری استان خوزستان با اشاره به اینکه پرونده این فرد با عناوین اتهامی «غصب عنوان قضایی»، «جعل اسناد قضایی» و «کلاهبرداری» در مراجع قضایی در حال رسیدگی است.

رئیسی با تأکید بر استمرار رصد‌های اطلاعاتی و برخورد قاطع و بدون اغماض با هرگونه جعل عنوان و سوءاستفاده از نام دستگاه قضا، به شهروندان توصیه کرد: دستگاه قضایی سمت و صلاحیت افراد را صرفاً از مبادی رسمی احراز می‌کند؛ لذا از عموم مردم درخواست می‌شود در مواجهه با افرادی که مدعی «ارتباط ویژه» یا «نفوذ» در پرونده‌ها هستند، ضمن هوشیاری و امتناع از پرداخت هرگونه وجه، مراتب را بلافاصله از طریق سامانه تلفنی ۱۲۷ حفاظت و اطلاعات گزارش کنند.