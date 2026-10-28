دبیرکل شورای عالی آموزش‌وپرورش گفت: امکان تحصیل غیرحضوری و رسمی برای متقاضیان واجد شرایط (دانش‌آموزان) از خارج کشور فراهم شده است.

به گزارش شورای عالی آموزش‌وپرورش، محمود امانی‌طهرانی با اشاره به تصویب و ابلاغ اساسنامه مدرسه مجازی در شورای عالی آموزش‌وپرورش، درباره شرایط تحصیلی دانش‌آموزان ایرانی خارج از کشور در مدارس کشور، اظهار داشت: طبق این اساسنامه دانش‌آموزان در تمام سطوح تحصیلی از دبستان تا پایان دبیرستان می‌توانند ثبت‌نام خود را انجام دهند.

امانی‌طهرانی افزود: شرایط مدارس مجازی به‌گونه‌ای است دانش‌آموزان در خارج کشور تحصیل خود را در مدارس داخل ادامه دهند و در این خصوص هیچ محدودیتی برای آنان وجود نخواهد داشت.

وی ادامه داد: اکنون در بیشتر مدارس بین‌المللی شرایط تحصیل به زبان انگلیسی فراهم است اما طبق اساسنامه مدارس‌ بین‌الملل، اگر زبان‌های دیگر مانند عربی، ترکی استانبولی، ترکی آذری و هر زبان دیگر متقاضی داشته باشد هم می‌توانند در مدارس مجازی جمهوری اسلامی ایران نام‌نویسی کنند.

پیش از این، موسی‌الرضا کفاش معاون دبیرکل شورای عالی آموزش‌وپرورش در گفت‌وگو با ایرنا درباره آخرین وضعیت مدارس از راه دور گفت: براساس برنامه پیش‌بینی‌شده، مراکز آموزش از راه دور باید در بازه زمانی سه‌ساله و با توجه به اساسنامه مدرسه مجازی، فعالیت‌های خود را با ساختار مدارس مجازی تطبیق دهند.

وی با اشاره به امکان بهره‌مندی دانش‌آموزان ایرانی خارج از کشور از این ظرفیت آموزشی اظهار داشت: دانش‌آموزانی که به‌دلیل شرایط محل زندگی یا محدودیت‌های موجود امکان تحصیل حضوری ندارند، می‌توانند از ظرفیت مدارس از راه دور برای ادامه تحصیل استفاده کنند.