شایعاتی مانند «مدارس مجازی شد» یا «هشدار تخلیه مدارس در منطقه‌ای صادر شده است»، در فضای مجازی دست‌به‌دست می‌شود اما سخنگوی آموزش‌و‌پرورش می‌گوید که چنین اطلاعیه‌هایی صحت ندارد.

علی فرهادی سخنگوی وزارت آموزش‌وپرورش به خبرگزاری فارس گفت: مدارس دایر هستند و تاکنون هیچ اطلاعیه‌ای درباره تخلیه مدارس یا مجازی‌شدن سراسری مدارس صادر نشده است، این شایعات، جنگ روانی دشمن است.

از تابستان و قبل از شروع سال تحصیلی نیز شایعه مجازی‌شدن مدارس مطرح بود و آموزش‌وپرورش قاطعانه اعلام کرد که مدارس حضوری است. این روزها هم شایعات مجازی‌شدن مدارس و تخلیه مدرسه در مناطق مختلف در فضای مجازی دیده می‌شود.

فرهادی افزود: ما اعلام کردیم همه مدارس حضوری است و اگر در یک منطقه خاصی مسئله‌ای مانند ناترازی انرژی، برودت هوا، آلودگی هوا و... داشته باشیم در همان منطقه بررسی و اعلام می‌کنیم.