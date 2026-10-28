* نام ‌هادی خناری‌نژاد، رئیس فدراسیون ژیمناستیک جمهوری اسلامی ایران، در سایت رسمی فدراسیون جهانی ژیمناستیک به ثبت رسید. انتخابات فدراسیون ژیمناستیک روز 27 مهرماه برگزار شد و مهندس ‌هادی خناری‌نژاد با کسب اکثریت آرا از سوی اعضای مجمع به عنوان رئیس فدراسیون انتخاب شد. با توجه به طی مراحل اداری و فرآیند تأئید انتخابات از سوی فدراسیون جهانی ژیمناستیک، امروز نام خناری‌نژاد در پایگاه رسمی این نهاد بین‌المللی درج شد.

*در نخستین روز ثبت‌نام از داوطلبان شرکت در مجمع انتخاباتی کمیته ملی پارالمپیک، جلیل کوهپایه‌زاده، رئیس فدراسیون ورزش‌های جانبازان و توان‌یابان، با حضور در محل کمیته ملی پارالمپیک و ارائه مدارک لازم، برای تصدی سمت‌های ریاست و عضویت در هیئت اجرائی اعلام داوطلبی کرد. همچنین علی کشفیا، عضو فعلی هیئت اجرائی کمیته ملی پارالمپیک، برای تصدی سمت‌های بازرس و عضویت در هیئت اجرائی ثبت‌نام کرد. فرآیند ثبت‌نام از داوطلبان تا پایان وقت اداری روز شنبه شانزدهم آبان‌ماه ادامه خواهد داشت. مجمع انتخاباتی کمیته ملی پارالمپیک نیز روز سه‌شنبه هفدهم آذرماه برگزار خواهد شد.

* محمد‌شروین اسبقیان بعد از مجمع انتخاباتی فدراسیون تیراندازی گفت: انتخابات فدراسیون‌های بسکتبال و تیروکمان هم در ۹۰ روز آینده انجام خواهد شد. اسبقیان در مورد بسته شدن فدراسیون دانشگاهی گفت: پیش‌تر هم حکمی در این خصوص صادر شده بود و مسئولیت آن با وزارت علوم است. دوستان وزارت علوم می‌توانند پاسخ دهند. ما به عنوان متولی فدراسیون‌ها نظارت لازم را انجام می‌دهیم تا تعیین‌تکلیف شود.