۴ طلا و یک نقره تکواندوکاران ایران در تورنمنت ازبکستان

نمایندگان تکواندوی ایران در مسابقات آزاد ازبکستان صاحب چهار مدال طلا و یک نقره شدند.

مسابقات تکواندوی آزاد ازبکستان ۲۰۲۶ طی روزهای ۵ و ۶ آبان‌ماه در شهر نمنگان برگزار شد. این رقابت‌ها از رویدادهای بین‌المللی رده G۱ به شمار می‌رود و کسب مدال در آن در مسیر ارتقای جایگاه تکواندوکاران در رنکینگ نیز اهمیت دارد. تکواندوکاران ایران در این مسابقات چهار مدال طلا و یک مدال نقره به دست آورند.

نسترن ولی‌زاده، شاپرک نجفی، امیرسینا بختیاری و رادین زینالی طلایی‌های ایران در این رقابت‌ها بودند و ناهید کیانی هم مدال نقره کسب کرد. در پایان این رقابت‌ها نسترن ولی‌زاده به عنوان فنی‌ترین بازیکن و سجاد مردانی به‌عنوان فنی‌ترین مربی این رقابت‌ها معرفی شدند.