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کد خبر: ۳۴۰۹۵۱
تاریخ انتشار : ۰۶ آبان ۱۴۰۵ - ۲۰:۵۴
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دادگر رئیس فدراسیون تیراندازی شد

علی دادگر به عنوان رئیس جدید فدراسیون تیراندازی ایران انتخاب شد.
مجمع انتخاباتی فدراسیون تیراندازی، صبح روز چهارشنبه در سالن استاد فارسی در آکادمی ملی المپیک برگزار شد و علی دادگر با کسب اکثریت آرا در دور دوم برای 4 سال به عنوان رئیس فدراسیون تیراندازی انتخاب شد. پس از انصراف 3 نامزد به نام‌های برخورداری، نصرتی و محمدی‌پور و در پایان دور اول انتخابات و از مجموع 50 رأی مأخوذه؛ علی دادگر 25 رأی، حسین زکی‌زاده 19 رأی، عباس محمدی‌پور 5 رأی و یک رأی نیز باطله بود. بدین ترتیب علی دادگر و حسین زکی‌زاده راهی دور دوم شدند. در دور دوم رأی‌گیری، دادگر 26 رأی و زکی‌زاده 25 رأی کسب کردند تا بدین ترتیب، دادگر برای چهار سال آینده ریاست فدراسیون تیراندازی را بر عهده بگیرد.

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