دستور قضائی کمیته انضباطی برای مقابله با فحاشی

کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال دستور قضائی برای مقابله با فحاشی در ورزشگاه‌ها در لیگ‌های مختلف ارائه کرد.

در رأی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال در مورد دیدار ملوان و تراکتور در هفته نهم لیگ برتر دستور قضائی برای پیشگیری از فحاشی در ورزشگاه‌ها تا زمان تصویب دستورالعمل موضوع بند 7 ماده 67 مقررات انضباطی تعیین شده است. در این رأی انضباطی آمده در راستای ماده 113 مقررات انضباطی با هدف پیشگیری وقوع تخلفات این چنینی و جلوگیری از بروز فحاشی در ورزشگاه‌ها مقرر می‌دارد تا زمان تصویب و ابلاغ دستورالعمل موضوع بند 7 ماده 67 مقررات انضباطی، داور و ناظر مسابقه در صورت وقوع توهین و فحاشی گسترده مستمر و سازمان‌یافته به شخص یا اشخاص مشمول مقررات از سوی تماشاگران حاضر در مسابقات فوتبال کشور در تمامی لیگ‌ها قبل از شروع یا در حین مسابقه موظف هستند ضمن مستندسازی در چارچوب قوانین و مقررات انضباطی و فیفا با اعلام تذکر از طریق بلندگوی ورزشگاه و سپس در صورت تداوم تخلف نسبت به تعلیق مسابقه حداکثر به مدت 15 دقیقه و نهایتاً تعطیلی و ارسال گزارش به کمیته انضباطی اقدام نمایند.

عدم اجرای این دستور خود تخلف انضباطی محسوب و قابل رسیدگی در این کمیته انضباطی است.

سونامی مصدومیت در پرسپولیس

تیم فوتبال پرسپولیس در فاصله ۴۸ ساعت، با مصدومیت سه بازیکن خود مواجه شده که شرایط این تیم را برای دیدارهای آینده دشوار می‌کند.

محمدحسین کنعانی‌زادگان به ‌دلیل آسیب‌دیدگی زانوی چپ تحت عمل جراحی قرار گرفته و طبق اعلام پزشک باشگاه، برای بازگشت به میادین به حدود سه تا چهار ماه زمان نیاز دارد ضمن اینکه کنعانی‌زادگان، شانس حضور در مسابقات جام ملت‌های آسیا را نیز از دست خواهد داد.

محمد خدابنده‌لو نیز از ناحیه عضله دوقلو مصدوم شده و بین چهار تا شش هفته از میادین دور خواهد بود. غیبت او در دو دیدار آینده پرسپولیس مقابل نساجی و فجرسپاسی قطعی اعلام شده است.

همچنین مارکو باکیچ، ‌هافبک مونته‌نگرویی سرخ‌پوشان، با مصدومیتی مواجه شده که حدود شش هفته دوری از میادین را برای او به همراه خواهد داشت.

با این شرایط، پرسپولیس در هفته‌های پیشِ رو با کمبود بازیکن در خط دفاع و میانه میدان روبه‌رو خواهد شد. در مقابل، بهبود وضعیت مصدومیت استون اورونوف می‌تواند خبر امیدوارکننده‌ای برای کادر فنی این تیم باشد.

مصدومیت‌های پیاپی پس از شکست برابر فولاد، چالش بزرگی برای پرسپولیس در ادامه رقابت‌های لیگ برتر ایجاد کرده است.

پیروزی نونهالان ایران مقابل چین

در حضور تاج و اینفانتینو

تیم فوتبال نونهالان ایران در نخستین بازی خود در رقابت‌های سطح B جام جهانی مقابل چین به برتری رسید.

تیم فوتبال نونهالان ایران دیروز نخستین بازی خود را در سطح B فستیوال و جام جهانی زیر 15 ساله‌های آذربایجان، مقابل چین برگزار کرد و به برتری 2 بر یک رسید. در این مسابقه که با حضور اینفانتینو رئیس فیفا، اعضای کمیته مسابقات فیفا و مهدی تاج رئیس فدراسیون ایران و عضو کمیته مسابقات برگزار شد، کیان نصیری در دقیقه 35 و مهدی کولیوند در دقیقه 40 برای شاگردان مصطفی قنبرپور موفق به گلزنی شدند. سعید مقدسی، طاها طالبی، مهدی دهقان، علی‌اکبر قاسمی، امیرمحمد مشفقی، رضا نوروزی، حسام احمدلو و مهدی کولیوند، ترکیب ابتدائی تیم ملی نونهالان را تشکیل دادند.

ایران با این پیروزی باید کار خود را در جمع تیم‌های برنده سطح B و در مرحله یک هشتم این سطح پیگیری کند و تیم چین نیز برای کسب یکی از رتبه‌های هفدهم تا سی‌و‌دوم این سطح باید به مصاف حریفان خود برود.

اضافه شدن یک مربی خارجی به تیم ملی

نایب‌رئیس فدراسیون فوتبال گفت: برای تیم ملی جوانان دنبال بهترین گزینه هستیم.

مهدی محمدنبی نایب‌رئیس فدراسیون فوتبال درباره جلسه شورای سیاست‌گذاری تیم‌های ملی اظهار کرد: یکی از موضوعات مطرح‌شده نیاز تیم ملی جوانان به اردوها و مسابقات تدارکاتی بود. دنبال این هستیم که بهترین گزینه را انتخاب کنیم تا در فیفادی آبان‌ماه این مسابقات برگزار شود.

او افزود: با توجه به مواردی که مدنظر سرمربی تیم ملی جوانان است باید شرایط را بررسی کنیم تا بتوانیم دیدارهای دوستانه این تیم را در بهترین وضعیت برگزار کنیم. علاوه ‌بر آبان‌ماه، برای اسفند و فروردین‌ زمانی که تیم اعزام خواهد شد نیز باید برنامه‌ریزی لازم انجام شود.

نبی درباره درخواست امیر قلعه‌نویی برای اضافه شدن یک مربی خارجی بیان کرد: قرار شد این موضوع از سوی کمیته فنی و تارقلی‌زاده پیگیری شود. باید با خود آقای قلعه‌نویی به جمع‌بندی برسیم تا هرچه زودتر این موضوع مشخص شود. او درباره وضعیت تیم ملی امید نیز گفت: منتظریم سرمربی تیم ملی امید برنامه‌های خود را ارائه کند تا پس از آن شورا تصمیم‌گیری کند.