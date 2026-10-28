یک درخواست از حاج قاسم(حدیث دشت عشق)

شهید مدافع حرم سجاد طاهرنیا 23 مرداد سال 64 در رشت به دنیا آمد. وی از همان دوران کودکی، به‌عنوان فردی بااخلاق و درستکار در خانواده و محله شناخته شد. شهید طاهرنیا در سال 84 به نیروی زمینی سپاه پاسداران ملحق شد و بعد از چند ماه با قبول‌شدن در آزمون «یگان ویژه صابرین» به عضویت این نیرو درآمد. وی 14مهر 94 به سوریه اعزام شد و بعد از مجاهدت‌های بسیار در راه خدا در روز یکم آبان 94 مصادف با شب عاشورای حسینی در استان حلب سوریه در درگیری با تروریست‌های تکفیری به درجه رفیع شهادت نائل آمد. قبل از آخرین اعزامش به سوریه، گفتند که پسرش به‌زودی متولد می‌شود. اما او گفت که ممکن است مهر فرزند، زمینگیرش کند. وقتی شهید شد، پسرش 20 روز داشت. شهید مدافع حرم سجاد طاهرنیا در بخشی از وصیت‌نامه‌اش نوشته بود: «چند سال پیش، دو بزرگی که پدر شهید بودند به من توصیه کردند که دو چیز را هرگز فراموش نکنم، اول هرروز زیارت عاشورا و دوم قناعت کردن در تمامی کارها. از فرماندهان خواهش می‌کنم که اگر خداوند توفیق شهادت را نصیبم کرد، اگر جنازه‌ام دست دشمنان اسلام افتاد، به‌‌هیچ‌وجه حتی اندکی از پول بیت‌المال را خرج گرفتن بنده‌ حقیر نکنند. از فرمانده‌ محترم این عملیات و یا «حاج قاسم» درخواست دارم فرصت دیدار با امام و سیدمان را برای خانواده ‌این حقیر ایجاد کنند.»