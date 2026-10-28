رشد ۱۴ برابری صنعت برق ایران پس از انقلاب

وزیر نیرو در سی‌امین همایش انرژی در بلاروس از رشد ۱۴ برابری صنعت برق ایران در دوران جمهوری اسلامی خبر داد.

به گزارش فارس، «عباس علی‌آبادی» وزیر نیرو در سی‌امین همایش انرژی در بلاروس گفت: ظرفیت اسمی نصب‌شده صنعت برق جمهوری اسلامی ایران از هفت هزار مگاوات در سال ۱۹۷۹ به بیش از ۱۰۳ هزار مگاوات در سال ۲۰۲۶ رسیده است.

این رشد در شرایطی محقق شده که جمعیت کشور در این مدت دو و نیم برابر افزایش یافته، اما صنعت برق ۱۴ برابر رشد کرده و توسعه صنعت برق ایران همچنان ادامه دارد.

وی افزود: مدیریت مصرف، افزایش بهره‌وری، کاهش شدت انرژی، نوسازی شبکه، کاهش تلفات و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر از اولویت‌های کشور است و تحقق این اهداف نیازمند همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی است.

علی‌آبادی اظهار داشت: توسعه ظرفیت تولید برق باید همزمان با افزایش بهره‌وری، کاهش آثار زیست‌محیطی و تقویت تاب‌آوری شبکه‌ها دنبال شود.