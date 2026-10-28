ترجمه تاجیکی کتاب «قاسم» در آستانه انتشار

ترجمه تاجیکی کتاب «قاسم» با موضوع زندگی سردار قاسم سلیمانی به پایان رسیده و قرار است منتشر شود. این کتاب که حاصل همکاری مرتضی سرهنگی، محمدعلی آقامیرزایی و محبوبه جعفری است، در روزهای ابتدائی پس از شهادت سلیمانی شکل گرفت و به روایت بخش‌هایی از زندگی او، از دوران کودکی و فضای خانوادگی تا نوجوانی و مواجهه با مشکلات اجتماعی می‌پردازد.

نویسندگان در این اثر کوشیده‌اند با حفظ لحن و نگاه قاسم سلیمانی، زندگی او را از زاویه خاطرات و روایت اول‌شخص بازگو کنند. بخش‌هایی از کتاب مستقیماً از سخنان او نقل شده و منابع این نقل‌قول‌ها نیز در پانوشت‌ها آمده است. اثر تلاش دارد در کنار وفاداری به واقعیت، روایتی روان از شکل‌گیری شخصیت و مسیر زندگی سلیمانی ارائه دهد.

کتاب «قاسم» از زمان انتشار مورد توجه مخاطبان ایرانی و غیرایرانی قرار گرفته و انتشارات خط مقدم به‌تازگی دوازدهمین چاپ آن را منتشر کرده است. ترجمه تاجیکی این اثر نیز به‌صورت خودجوش از سوی یکی از مترجمان انجام شده است؛ با این حال، در گزارش منتشرشده نام مترجم و زمان دقیق انتشار نسخه تاجیکی اعلام نشده است.