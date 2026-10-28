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کد خبر: ۳۴۰۹۳۷
تاریخ انتشار : ۰۶ آبان ۱۴۰۵ - ۲۰:۵۴
سرویس کیهان » اخبار
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نظر نجم‌الدین شریعتی پس از سفر به سیستان و بلوچستان

مجری و تهیه‌کننده تلویزیون گفت: این جنگ روانی و جنگ شناختی است که دشمن راه انداخته تا فضا را ناامن کند و رعب و ترس ایجاد کند، ولی الحمدلله مردم واقعا دارند زندگی‌شان را می‌کنند.
نجم‌الدین شریعتی، مجری و تهیه‌کننده تلویزیون در گفت‌و‌گویی تصویری با SNNTV گفت: سفر به استان سیستان و بلوچستان باعث انعکاس رسانه‌ای شرایط این‌جا می‌شود.
وی افزود: یک‌سری سیاه‌نمایی می‌شود که این‌جا ناامن است؛ از ساعتی به بعد دیگر نمی‌شود بیرون رفت یا هر لحظه در کمین هستند، ولی از این خبر‌ها نیست. این جنگ روانی و جنگ شناختی است که دشمن راه انداخته تا فضا را ناامن کند و رعب و ترس ایجاد کند، ولی الحمدلله مردم واقعا دارند زندگی‌شان را می‌کنند.
شریعتی تصریح کرد: یک نکته دیگر اینکه وقتی خوبی این مردم منعکس شود، دیگران هم تشویق می‌شوند بیایند این‌جا و وقتی می‌آیند، مردم این‌جا تنها نیستند. سیستان و بلوچستان باید همانند شمال قطب گردشگری و توریستی شود تا مردم این‌جا بیایند؛ در این صورت آباد می‌شود و شغل ایجاد می‌شود.
این مجری تلویزیون خاطرنشان کرد: درهم‌تنیدگی اهل سنت و شیعیان در سیستان و بلوچستان قشنگ است و امیدوارم این همدلی و این همراهی ما را به عصر ظهور برساند.

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