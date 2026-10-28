پرفروش شدن آثار نویسنده حامی فلسطین پس از تلاش انگلیس برای حذف او

به دنبال توقف عرضه آثار «سالی رونی» در انگلیس خریداران برای خرید آثار او به کتابفروشی‌ها هجوم آوردند.

دو هفته پیش انتشارات «فابراند فابر» در بریتانیا اعلام کرد آثار سالی رونی نویسنده برجسته ایرلندی و مدافع حقوق فلسطین در بریتانیا دیگر عرضه نخواهد شد.

به گزارش تسنیم، این محدودیت که به این دلیل اعمال شده که رونی از گروه «اقدام فلسطین» حمایت کرده در حالی‌که این گروه در انگلیس ممنوع و غیرقانونی اعلام شده بود. البته این اقدام دولت انگلیس با مخالفت‌هایی در داخل این کشور رو‌به‌رو شد. پس از اعمال این ممنوعیت، سالی رونی که کتاب‌هایی همچون «مردم عادی» و «گفت‌وگو با دوستان» را در کارنامه دارد اعلام کرد که از درآمد حاصل از فروش کتاب‌هایش برای حمایت از گروه «اقدام برای فلسطین» استفاده خواهد کرد.

پس از اعلام ممنوعیت فروش کتاب‌های سالی رونی در بریتانیا حمایت‌هایی از سوی اهالی فرهنگ و هنر از وی شکل گرفت؛ از نامه سرگشاده نویسندگانی چون زدی اسمیت، آرونداتی روی، آنی ارنو و نائومی کلاین تا پرداخت حق‌التألیف نویسندگان برگزیده ادبیات کودک ایرلند و ولز به رونی و حمایت بازیگران سریال مردم عادی از وی. حالا دو هفته پس از این ممنوعیت، آمارها از پرفروش شدن آثار رونی (تا 300درصد) و درخواست رو به رشد برای خریداری کتاب‌های این نویسنده حامی حقوق فلسطین در بازار انگلیس حکایت دارند.