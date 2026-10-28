تأکید وزارت علوم بر سنجش زبان فارسی دانشجویان خارجی پیش از آغاز تحصیل

رئیس بنیاد سعدی و وزیر علوم، تحقیقات و فناوری بر ضرورت ارزیابی مهارت زبان فارسی دانشجویان خارجی و گذراندن دوره بسندگی این زبان پیش از آغاز تحصیل در دانشگاه‌های ایران تأکید کردند.

غلامعلی حدادعادل، رئیس بنیاد سعدی، در دیدار با حسین سیمایی صراف، وزیر علوم، با اشاره به ظرفیت دانشجویان خارجی برای گسترش زبان فارسی در جهان، خواستار ساماندهی آموزش این زبان و سنجش سطح تسلط دانشجویان بر اساس معیارهای مشخص شد. در این دیدار، زمینه‌های همکاری دو مجموعه برای آموزش فارسی به غیرفارسی‌زبانان نیز بررسی شد.

حداد عادل با اشاره به ظرفیت‌های بنیاد سعدی در تألیف منابع آموزشی، تربیت مدرس، برگزاری دوره‌های حضوری و برخط و طراحی آزمون‌های زبان فارسی، آمادگی این مجموعه را برای همکاری با وزارت علوم تشریح کرد. او همچنین دانشجویان خارجی را فرصتی برای گسترش زبان فارسی دانست و گفت این دانشجویان می‌توانند پس از بازگشت به کشورهای خود در معرفی و آموزش این زبان نقش داشته باشند.

سیمایی صراف نیز آموزش زبان فارسی را زمینه‌ای برای آشنایی دانشجویان خارجی با ادبیات، تاریخ و فرهنگ ایران دانست و بر تقویت همکاری وزارت علوم با بنیاد سعدی تأکید کرد. به گفته وزیر علوم، آشنایی این دانشجویان با زبان و فرهنگ ایران می‌تواند به گسترش ارتباطات فرهنگی میان کشورها و تقویت صلح و همزیستی کمک

کند.