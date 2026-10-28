خرم‌آباد- خبرنگار کیهان:

رزمایش بزرگ ۱۰۰ هزار نفری «جان‌فدای ایران» با حضور گسترده اقشار مختلف مردم در لرستان برگزار شد.

«رزمایشِ بزرگ ۱۰۰ هزار نفریِ جانفدایِ ایران، لرستانِ قهرمان» از ساعت ۸ و ۳۰ دقیقه صبح چهارشنبه با حضور حماسی و دشمن‌شکن مردم مبعوث شده ایران اسلامی، اقشار و اصناف در جای جای استان لرستان برگزار شد.

شعار محوری این رزمایش، «علمدار ولایت، لرستان به فدایت» بود. یکی از صحنه‌های قابل‌توجه در رزمایش جان‌فدا در خرم‌آباد پرچم‌های یالثارات‌الحسین بود که در گروه‌های مختلف خودنمایی می‌کرد.

تمبر یادبود جان‌فدا در لرستان رونمایی شد

نخستین تمبر یادبود رزمایش و پویش «جان فدا» در استان‌های کشور با حضور سردار علی فدوی رئیس گروه مشاوران فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در خرم‌آباد رونمایی شد.

سردار فدوی: مردم لرستان در دفاع از کشور

نگذاشتند شلیک‌ به اهداف دشمن لحظه‌ای متوقف شود

رئیس گروه مشاوران فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: مردم لرستان در دفاع مقدس دوم و سوم با وجود استمرار حملات دشمن، داوطلبانه برای بازگشایی مسیر تونل‌های هوافضای سپاه وارد میدان شدند و با فداکاری نگذاشتند حتی یک شلیک متوقف شود.

سردار علی فدوی در رزمایش جان فدا در خرم‌آباد‌،حضور مردم لرستان در صحنه دفاع از کشور را ارج نهاد و افزود: لرستان یکی از مناطقی بود که در دفاع مقدس دوم و سوم مورد هجوم فراوان آمریکا قرار گرفت. سردار فدوی گفت: رزمایش جان‌فدا تجلی آن چیزی است که در دل، زبان و عمل مردم برای دفاع از اسلام، ایران اسلامی و جبهه حق وجود دارد.

سردار فدوی با بیان اینکه مردم لرستان در هر سه دفاع مقدس مقتدرانه به میدان آمدند و با سرافرازی به تکالیف خود عمل کردند، افزود: مردم لرستان برای بازگشایی مسیر تونل‌های هوافضا داوطلبانه با وسایل شخصی خود به میدان آمدند.

وی اضافه کرد:مردم حماسه‌آفرین لرستان در حالی که می‌دانستند هر لحظه امکان اصابت وجود دارد، اما با تلاش جهادی اجازه ندادند حتی یک شلیک به سمت دشمنان متوقف شود. رئیس گروه مشاوران فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی حضور مردم لرستان و بختیاری در جبهه‌های جنوب را ارج نهاد و افزود: یکی از صحنه‌هایی که همواره در خاطرم مانده، حضور مردم لرستان و بختیاری در روزهای نخست جنگ در اهواز است که با لباس‌ها و شکل و شمایل محلی و سلاح‌های شخصی برای دفاع از کشور به میدان آمدند. رئیس گروه مشاوران فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، فداکاری زنان در پشتیبانی از جبهه‌های دفاع از کشور را تاریخ‌ساز برشمرد و تصریح کرد: زنان این منطقه در جنگ‌های تحمیلی پشتوانه اساسی مردان و فرزندان خود بودند تا آنان بتوانند به تکالیفشان عمل کنند و این نقش ارزشمند در دفاع از کشور قابل قدردانی است.

سردار فدوی تاکید کرد: آمریکا سال‌هاست با به‌کارگیری عوامل خود در کردستان و دیگر مناطق تلاش می‌کند با فریب قومیت‌ها‌، انقلاب را با شکست مواجه کند، غافل از اینکه خداوند متعال وعده داده است در جبهه حق قرار دارد و پیامبر اسلام، ائمه اطهار و شهدا نیز بر این حقیقت تاکید کرده‌اند.

سردار فدوی با اشاره به شهادت فرماندهان ارشد نظامی کشور اظهار کرد: فرماندهان نیروهای مسلح و مسئولان قرارگاه خاتم، در حالی که به تکالیف خود عمل می‌کردند، آرزوی شهادت داشتند.

رئیس گروه مشاوران فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به حضور مستمر مردم در صحنه دفاع از کشور درمدت بیش از ۲۴۰ روز و شب‌ در کنار رزمندگان میدان نبرد، افزود: این حضور گسترده و وحدت کلمه مردم، از افتخارات بزرگ کشور است و در این مدت نیروهای مسلح و مردم با یکپارچگی در برابر جبهه باطل و شیطان بزرگ ایستادگی کردند که موجب شکست دشمنان و شگفتی و تحسین جهانیان شده است.