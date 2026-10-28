پوتین و پزشکیان درباره نیروگاه اتمی بوشهر رایزنی کردند

رئیس شرکت «روس‌اتم» گفت که بازگشت کارکنان روسی به نیروگاه بوشهر در مذاکرات پوتین و پزشکان مورد بحث قرار گرفت.

«الکسی لیخاچف»، رئیس شرکت «روس‌اتم» روز چهارشنبه (6 آبان 1405) اظهار داشت: موضوع بازگشت کارکنان روسی به نیروگاه هسته‌ای بوشهر روز سه‌شنبه در مذاکرات پوتین و پزشکیان در مسکو مورد بحث قرار گرفت.

وی افزود: مسکو قصد دارد در ماه نوامبر شمار نیروهای خود در پروژه ساخت نیروگاه هسته‌ای بوشهر را به 200 نفر افزایش دهد.

به گزارش تسنیم به نقل از خبرگزاری روسی «ریانووستی»، لیخاچف همچنین اشاره کرد: پزشکیان در مذاکرات با پوتین در مسکو، روند بازگشت نیروهای روسی فعال در ساخت نیروگاه هسته‌ای بوشهر ایران را بسیار مثبت ارزیابی کرد.