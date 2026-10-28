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کد خبر: ۳۴۰۹۲۹
تاریخ انتشار : ۰۶ آبان ۱۴۰۵ - ۲۰:۵۴
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رهبر انقلاب در پاسخ به نامه‌های جمعی از دانشجویان سراسر کشور:

با کار و ابتکار مضاعف بر قوّت و اقتدار ایران عزیز بیفزایید

حضرت آیت‌الله‌العظمی امام سیّد مجتبی خامنه‌ای، رهبر معظّم انقلاب در پاسخ به نامه‌های جمعی از دانشجویان کشور که طی ماه‌های اخیر برای معظّم‌له ارسال کرده‌اند، عزم و اراده و احساس مسئولیّت آنان برای ساختن آینده را رشتۀ اتصال «هم‌عهدی» میان رهبری و جوانان دانستند و بر مجهّز شدن 
به سلاح علم و ایمان و تهذیب نفس و تلاش مضاعف برای افزایش قوّت و اقتدار ایران تأکید کردند.
متن پاسخ رهبر معظّم انقلاب به این شرح است:
باسمه‌تعالی
سلام به فرزندان عزیزم؛
نامه‌های پُرمهرتان را خواندم. از الطاف فراوان شما دانشجویان جوان و پرانگیزه متشکّرم و برای همۀ شما که حقّی بر گردن اینجانب قرار داده‌اید، دعاگویی خاص خواهم داشت.
در نامه‌های شما و بسیاری از جوانان و دانشجویان که این حقیر را مورد لطف و محبّت خود قرار می‌دهند، عزم و اراده و احساس مسئولیّت برای ساختن آینده می‌درخشد. این میثاق محکم، امانتی گران‌سنگ است که ریشه در مکتب اسلام ناب محمّدی صلی‌الله علیه و آله و سلّم و میراث خمینی کبیر و خامنه‌ای شهید اعلی‌الله مقامهما الشّریف داشته و رشتۀ اتّصالِ «هم‌عهدی» ما با یکدیگر است.
برای این مقصود، هرچه می‌توانید خودتان را به سلاح علم و ایمان و تهذیب نفس و انس با خدا و آشنایی عمیق با معارف قرآن و اهل بیت علیهم‌السّلام مجهّز کنید و با کار و ابتکار مضاعف بر قوّت و اقتدار ایران عزیز بیفزایید تا به دعای مولای مهربانمان عجّل‌الله تعالی فرجه الشّریف، پیمودن مسیر لشکریان هم‌عهد به سمت قلّه‌های پیشرفت و تمدّن اسلامی - ایرانی هر چه بهتر و سریع‌تر محقّق شود، ان‌شاءالله.
سیّدمجتبی حسینی خامنه‌ای
۶/آبان/۱۴۰۵

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