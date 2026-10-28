سفارت ایران در کویت اتهام دست داشتن تبعه ایرانی در طرح ترور را رد کرد

سفارت جمهوری اسلامی ایران در کویت، ادعای دولت این کشور درباره نقش داشتن یک تبعه ایرانی در طرح ترور شخصیت‌ها یا هرگونه اقدام علیه امنیت ملی کویت را قاطعانه رد و اعلام کرد فرد مورد اشاره طی ۱۰ سال گذشته اساساً در کویت حضور نداشته است.

سفارت جمهوری اسلامی ایران در کویت روز چهارشنبه ۶ آبان در بیانیه‌ای با ابراز تاسف عمیق از تداوم رویکردهای منفی در قبال ایران، که از جمله به شکل سناریوسازی‌های تکراری و نخ‌نما مبنی بر مداخله ایران در امور کویت متبلور می‌شود، تاکید کرد که چنین اتهام‌زنی‌های بی‌اساسی علیه اتباع ایرانی خلاف اصل حسن همجواری و مغایر با قوانین بین‌المللی است.

در بیانیه ‌این سفارتخانه آمده است: در شرایطی که منطقه ما درگیر پیامدهای خطرناک ناشی از تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران مواجه است، انتظار می‌رود کشورهای منطقه با اتخاذ سیاست‌های مسئولانه و مدبرانه مانع از تشدید فتنه‌های تحمیلی بر کل منطقه شوند.

به گزارش ایرنا، دادگاه امنیت دولتی و جرایم تروریستی کویت، سه متهم را با ادعای جاسوسی برای حزب‌الله لبنان و برنامه‌ریزی برای ترور شخصیت‌ها و مقام‌های ارشد این کشور به اعدام محکوم و هشت متهم دیگر را به پنج سال حبس محکوم

کرد.

رئیس روابط عمومی

وزارت خارجه: قطر به اصول میانجی‌گری پایبند باشد

محمود ملکی، رئیس اداره روابط عمومی وزارت امور خارجه در واکنش به اظهارات «ابراهیم الهاشمی»، مدیر اداره رسانه و ارتباطات وزارت امور خارجه قطر درباره سفر مقام‌های ارشد پاکستان، ترکیه و عربستان به تهران، گفت: نشست چهارجانبه تهران فی‌نفسه نشانه حسن‌نیت و رویکرد مسئولانه ایران در قبال مصالح مشترک ملت‌های منطقه است و جمهوری اسلامی ایران از همه کشورهای منطقه از جمله قطر انتظار دارد در سیاست‌ها و رویکردهای خود متقابلا حسن نیت نشان دهند و با رعایت اصل حسن همجواری از تکرار برخی اقدامات خصوصا اجازه‌دادن به طرف‌های متجاوز برای استفاده از قلمرو و امکانات آنها جهت تجاوز نظامی علیه ایران جدا خودداری

ورزند.

به گزارش مهر، محمود ملکی با اشاره به مباحث مفید مطرح‌شده در نشست چهارجانبه ایران، پاکستان، ترکیه و عربستان در تهران، به مقام قطری توصیه کرد با در نظر داشتن نقش قطر در روندهای دیپلماتیک جاری، در اظهار‌نظرهای رسانه‌ای دقت نظر بیشتری به خرج دهد.