گفت: ترامپ در جمع هواداران خود گفته است؛ من آمریکا را از لبه پرتگاه نجات داده‌ام و فصل جدیدی را آغاز کرده‌ام!

گفتم: ولی همه صاحبنظران برجسته دنیا تاکید دارند که ترامپ احمق‌ترین رئیس‌جمهور آمریکاست و این کشور را روی قوس نزول انداخته است.

گفت: ترامپ می‌گوید؛ من تاسیسات هسته‌ای و نیروهای نظامی ایران را نابود کرده‌ام!

گفتم: پس چرا از موشک‌های دوربرد و شجاعت رزمندگان ایران ابراز نگرانی می‌کند؟! و اگر برنامه هسته‌ای کشورمان را نابود کرده است چرا ادعا می‌کند که ایران در پی تولید سلاح اتمی است؟!

گفت: ترامپ در تازه‌ترین سخنرانی در جمع هوادارانش گفته است «‌هواداران من باید خودشان را برای یک تحول بزرگ در آینده نزدیک آماده کنند‌»‌!

گفتم: در یک آگهی تجاری نوشته شده بود؛ برای زندگی جدید

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