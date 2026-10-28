*جنگ شیطان بزرگ و غرب علیه کشورمان، تصویر عظمت ملت ایران، انقلاب اسلامی و مستضعفین حامی آن را در چشم جهانیان اصلاح کرد و قدرت آنها را آشکار ساخت و به جهانیان نشان داد که تحقق وعده الهی رسیدن خلافت زمین به مستضعفین چگونه محقق خواهد شد.

اسدی‌راد

*اگر آمریکایی‌ها بخواهند حمله دیگری را عملیاتی کنند بدون شک تمام سرمایه‌های آن‌ها در غرب آسیا نابود خواهد شد و افزایش قیمت حامل‌های انرژی آنها را بیچاره خواهد کرد.

جانثاری

*ارتش رژیم کودک‌کش پیش از آن که در میدان جنگ تسلیم شود، در سیاه‌چاله‌های مغز افسران روان‌پریش خود به زانو درآمده است. افزایش خودکشی، بیماران روانی از جنگ برگشته و...

ابوالفتحی

* این حجم از رفت‌وآمدهای دیپلماتیک پیغام و پسغام صرفاً با هدف کاهش قیمت نفت و به حداقل رساندن تأثیر آن بر انتخابات پیش‌روی آمریکا صورت می‌گیرد! متولیان امر هر چند خودشان هم می‌دانند اما باید بیش از گذشته هشیار باشند.

فخاری

* اوباما رئیس‌جمهور اسبق آمریکا اعتراف می‌کند که ۷ ماه پس از آغاز جنگ علیه ایران، صدها آمریکایی کشته و زخمی شده‌اند و ذخایر موشکی آمریکا رو به پایان است! و حالا ایران بر تنگه هرمز، جایی‌که نفت از آن عبور می‌کند و به بازارهای جهانی می‌رسد، قدرت وتو پیدا کرده است! اذعان دشمن بر تلفات زیاد او توسط موشک‌های هوافضای سپاه و ارتش.

کیانی

* امام خمینی(ره): اسلام است که می‌تواند ما را به سعادت دنیا و آخرت برساند، اسلام است که برای ما آزادی، یک آزادی سالم، آزادی صحیح تأمین می‌کند. اسلام است که می‌تواند ما را مستقل کند. اسلام است که می‌تواند روح ما را قوی کند و به تبع آن جسم ما هم قوی بشود. صحیفه نور جلد ۷ صفحه ۲۶

ماه‌پیکر

* یک شهروند کویتی می‌گوید؛ «مسدود شدن تنگه هرمز ما را بیچاره کرده و قیمت‌ها سر به فلک کشیده‌اند»! گفته بودیم امنیت و ارزانی یا برای همه، یا برای هیچ‌کس!

رهنما

* نیک فوئنتس، چهره رسانه‌ای مشهور آمریکایی اظهار داشته است؛ من کاتولیکم و طرفدار تمدن مسیحی هستم، اما اگر قرار باشد در کنار مسلمانان بایستم، قطعاً در کنار شیعیان خواهم بود، چون آن‌ها اهل عمل و جنگیدن با دشمنان هستند.

موسایی

* وزیر خارجه آمریکا، ایران را به دزدی دریایی متهم می‌کند؛ گویا این وزیر هم مثل ترامپ کودن است و خبر ندارد که رئیسش به دزدی دریایی افتخار می‌کند!

ناجی

* امروز با روشنگری و دیپلماسی عمومی باید بتوانیم در اعتراضات اقتصادی سراسر جهان، ترامپ احمق و نتانیاهوی قاتل و جنایتکار را به‌عنوان متهم همه این گرفتاری‌ها معرفی کنیم!

پورموسوی

*سفر نمایندگان سه کشور عربستان، ترکیه و پاکستان به کشورمان، در حالی که چندی قبل با هم بدون ایران پیمان دفاعی بسته بودند، این پیام را می‌دهد که پس از دفاع مقدس ایران در جنگ اخیر، دیگر هیچ پیمان امنیتی در منطقه بدون حضور ایران به نتیجه نمی‌رسد.

کچویی

*آمریکا می‌خواست ایران را از معادلات منطقه حذف کند. حالا اما مشاهده می‌کنیم کشورهای مهم منطقه مثل ترکیه، پاکستان و عربستان با هم به ایران سفر می‌کنند و در تهران جمع می‌شوند. یعنی این که توان دفاعی ایران به یک واقعیت ملموس تبدیل شده به‌طوریکه حتی شرکای امنیتی آمریکا ناچارند آن را در محاسبات خود لحاظ کنند.

سویزی

*برگزاری نشست چهارجانبه با حضور چهار کشور کلیدی منطقه، یعنی ایران‌، عربستان، ترکیه و پاکستان، نشان‌دهنده تغییر در الگوی مناسبات منطقه‌ای و گرایش کشورهای پرنفوذ به ایجاد مکانیزم‌های بومی برای مدیریت چالش‌های امنیتی و سیاسی به دور از مداخله قدرت‌های فرامنطقه‌ای است.

نظام‌آبادی

*یک معنای حضور کشورهای عربستان‌، پاکستان و ترکیه در تهران برای نشست چهارجانبه این است که کشورهای منطقه به این جمع‌بندی رسیده‌اند راهی جز تعامل، همکاری و هم‌افزایی منطقه‌ای برای تأمین امنیت وجود ندارد. این حقیقت را باید ثمره مقاومت ملت ایران و رشادت‌های نیروهای‌های مسلح کشورمان دید.

عیوض‌نژاد

*جان مرشایمر، استاد ممتاز علوم سیاسی دانشگاه شیکاگو و از شناخته‌شده‌ترین نظریه‌پردازان مکتب واقع‌گرایی در روابط بین‌الملل اظهار داشته تصور تسلیم شدن ایران در مقابل آمریکا به سه دلیل شدنی نیست. سابقه تاریخی ایران، تهدید وجودی که باعث می‌شود این ملت تا آخرین نفر بجنگند و توان تلافی ایران. وی همچنین هشدار داده بهتر است امیدوار باشیم ایران را به نقطه‌ای نرسانیم که به این پاسخ روز قیامت روی بیاورد.

نامدار

* کاهش محبوبیت ترامپ به ۳۳ درصد و اُفت حمایت از تجاوز نظامی علیه ایران به ۳۱ درصد، همراه با نگرانی گسترده آمریکایی‌ها از طولانی شدن جنگ، نشان می‌دهد واشنگتن با ادامه درگیری با بحرانی فراتر از میدان نظامی روبه‌رو شده است.

صفائی

* نفتالی بنت، نخست‌وزیر اسبق رژیم صهیونی در یک کنفرانس انتخاباتی گفته این رژیم با «تهدید واقعی» مواجه است و هشدار داده که ادامه روند فعلی سیاسی و اجتماعی ممکن است به نابودی دولت منجر شود. او با اشاره به اینکه رژیم صهیونی در مسیر یک «مأموریت انتحاری» حرکت می‌کند، گفت که به هر نحوی باید دوران نخست‌وزیری نتانیاهو به پایان برسد.

صالحی‌فرد

* چهار سرباز رژیم صهیونی در اعترافاتی که روزنامه صهیونی‌ هاآرتص منتشر کرده، اعلام کردند که در طول جنگ علیه غزه، مسئولان سیاسی این رژیم به آنها دستور پرتاب «بمب‌های سنگین» بر روی ساختمان‌های مسکونی در نوار غزه را داده بودند، بدون اینکه این ساختمان‌ها تخلیه شوند. در جریان جنگ غزه، بیش از ۷۴ هزار فلسطینی شهید و بیش از ۱۷۵ هزار نفر مجروح شدند که بیشتر آن‌ها کودک و زن هستند و ۹۰ درصد زیرساخت‌ها ویران شده است.

قبادیان

*دسته‌های کابل‌های فیبر نوری که از تنگه هرمز عبور می‌کنند، قطری بیشتر از یک مشت ندارند. ایران می‌تواند بدون نیاز به غواص، تنها با یک لنج ماهیگیری و کشیدن لنگر روی بستر دریا، کابل ارتباطی انتقال داده از خلیج‌فارس به آسیا را قطع کند. این اقدام ایران چاقویی بر شاهرگ اینترنت جهانی است.

فخاری

*ویتکاف مزورانه خطاب به پوتین رئیس‌جمهور روسیه گفته است شما انسان‌دوست هستید و من به این ویژگی شما ادای احترام می‌کنم و آن را می‌ستایم. معلوم شد وقتی قدرت داشته باشید، یانکی‌ها، این‌گونه از شما می‌ترسند و مجبورند به شما احترام بگذارند.

قشقائی

*رئیس‌جمهور تروریست آمریکا، بار دیگر با تکرار گستاخی در خطاب‌کردن تنگه هرمز به‌عنوان تنگه ترامپ، مدعی شده است ایرانی‌ها دیوانه و شرورترین ملت هستند. این توهین‌ها، نشانه سوختن این دیوانه است. نشانه این است که این ملت سمت درست تاریخ ایستاده است. یادآوری جمله معروف شهید بهشتی در این مقطع بسیار زیبا و به جاست که فرمود ‌ای آمریکا از دست ما عصبانی باش و از این عصبانیت بمیر.

گماسایی

* در حال حاضر در کشور، از ظرفیت ۶۲۰۰ مگاوات انرژی برق تجدید‌پذیر برخوردار هستیم.‌ برای افزایش هرچه بیشتر این ظرفیت، عزم وزارت نیرو باید به سمت توسعه نیروگاه‌های خانگی باشد.

محقق

* آنچه در نمایشگاه فیتنس تهران رخ داد، پیش از آن که بحرانی ورزشی باشد، نشانه‌ای از یک مسئله مهم فرهنگی است که تا پیش از این نمایشگاه، در دوی ماراتن کیش و مسابقات تنیس باشگاه انقلاب تهران و نظایر آن، تکرار شده بود. رویدادهایی که قرار بود میدان معرفی تخصص، توانمندی و دستاوردهای حوزه ورزشی باشند، به صحنه‌ای برای جلب توجه از راه‌های حاشیه‌ساز و بی‌حیایی تبدیل شدند! متولیان فرهنگی و دستگاه‌های نظارتی کجایند؟!

بصیری‌فر

*در این شرایط سخت، رژه خودروهای 200 هزار دلاری وارداتی در پایتخت چه معنا و مفهومی دارد؟ در حالی که مسئولان مربوطه از کمبود ارز سخن می‌گوید، چه پاسخی بر‌ای این ارزپاشی‌ها دارند؟

هادیان