سخنرانی در برابر ۳۵ میلیون بیننده

دفتر پژوهش‌های مؤسسه کیهان

در ۲۱ ژوئیه، ترامپ سخنرانی خود در مجمع را در سالن مملو از جمعیت کوییکن لونز آرنا (۱) در کلیولند(۲) و در مقابل سی‌وپنج میلیون بیننده در سراسر کشور ایراد کرد. این یک موفقیت فوق‌العاده بود. صبح روز بعد، صفحه اول نیویورک تایمز با تیتر «ترامپ، به‌عنوان نامزد، قول داد: «من صدای تو هستم.»» را منتشر کرد. ایوانکا نیز سخنرانی خود را انجام داد. او پیام خود را با سادگی و مهربانی ارائه کرد و بسیاری از مسائلی را که در شرکتش از آن دفاع می‌کرد، از جمله حمایت از مادران شاغل و برنامه‌های ارزان و در دسترس مراقبت از کودکان، برجسته کرد. آن‌ها به‌طور سنتی مسائل جمهوری‌خواهان نبودند، اما او می‌دانست که پدرش آن‌ها را تأیید می‌کند.

مانافورت مجمع بسیار موفقی را برگزار کرد که نتایج معتبری برای ترامپ داشت و تضمین کرد که ترامپ نظر مثبت نمایندگان را برای نامزدی خود خواهد داشت. با این حال، چند هفته بعد، گزارش‌هایی در مورد معاملات تجاری مانافورت با حزب سیاسی مورد حمایت کرملین در اوکراین منتشر شد. در آن زمان، مانافورت در تلاش بود تا با پدرهمسرم، احساس ارتباط را توسعه دهد. آهسته صحبت می‌کرد و نامفهوم حرف می‌زد. ترامپ او را نادیده گرفت و مانافورت هرگز رویکرد خود را تغییر نداد. فایده‌ای نداشت؛ لواندوفسکی مرتباً از مانافورت در سی‌ان‌ان(۳) انتقاد می‌کرد و با ترامپ تماس گرفت تا به همه راه‌هایی که مانافورت در کمپین شکست خورده بود اشاره کند. در پشت صحنه، مانافورت در ساخت زیرساخت‌های کمپین عالی کار می‌کرد، اما علناً آن‌قدر در شرایط مخاطره‌آمیزی قرار گرفت که موقعیتش غیرقابل دفاع می‌شد.

پیش از تصمیم ترامپ برای اخراج مانافورت، هفته‌ها بود که به مدت بیست ساعت کار می‌کردم و زمان را بین نظارت بر کسب‌وکارم و کمک به ایجاد و اجرای بخش‌های مختلف کمپین تقسیم می‌کردم. ایوانکا سهم نامتناسبی از وظایف والدین را بر عهده گرفته بود و در عین حال به رهبری تجارت پدرش کمک می‌کرد و شرکت خودش را نیز اداره می‌کرد. در ماه اوت، به یک سفر آخر هفته رفتیم تا قبل از ورود به حرکت نهایی کمپین، تجدید قوا کنیم. کمتر از بیست‌وچهار ساعت از رفتن ما نگذشته بود که ترامپ با من تماس گرفت. او گفت: «زمان رفتن پل فرا رسیده است. «من او را دوست دارم، اما او انرژی مورد نیاز ما را ندارد.»» ترامپ به استیو بنن(۴) اشاره کرد و از من خواست که او را به روی کار بیاورم.

بنن ریاست اجرایی شبکه خبری بریت‌بارت(۵) را بر عهده داشت؛ بریت‌بارت یک خبرگزاری نزدیک به پایگاه محافظه‌کاران ضدتشکیلات ترامپ بود. او که افسر سابق نیروی دریایی، دانش‌آموخته مدرسه بازرگانی هاروارد (۶) و بانکدار گلدمن ساکس(۷) بود، توسط ربکا مرسر(۸)، خیّر جمهوری‌خواه، برای این شغل توصیه شد. بنن در شصت‌وسه‌سالگی، چهره سیاسی نامتعارفی را از خود ساخته بود. او بدخلق و نامرتب بود، با یک ته‌ریش دائمی، و هرگز رهبری مبارزات انتخاباتی را بر عهده نداشت. وقتی با بنن تماس گرفتم تا او را برای پیوستن به تیم دعوت کنم، او با صراحت منحصربه‌فرد خود پاسخ داد: «من نمی‌خواهم به کشتی در حال غرق‌شدن بپیوندم. شما یک کاندیدای بی‌انضباط دارید. شما هیچ کارکردی ندارید.»

جلوی او درآمدم و گفتم: «این فرصت بسیار بهتر از آن چیزی است که فکر می‌کنید. کمیته ملی جمهوری‌خواهان(۹) طراحی بازی خوبی دارد که ما در حال ادغام آن با عملیات میدانی خود هستیم.

من به‌تازگی جیسون میلر(۱۰)، یک متخصص ارتباطات با تجربه کمپین گسترده را استخدام کردم تا پیام‌رسانی ما را مدیریت کند و تیم مطبوعاتی ما را تقویت کند، و ما یک عملیات داده دیجیتالی پیشرفته داریم که من آن را مانند یک استارت‌آپ ساخته‌ام - شما تاکنون در مورد آن چیزی نشنیده‌اید، زیرا افرادی که آن را اداره می‌کنند سیاسی نیستند.»

من به ترامپ گزارش دادم که با بنن قراردادی بسته‌ام تا او مدیر اجرایی کمپین انتخاباتی شود و به او توصیه کردم که کلیان کانوی(۱۱) را تا عنوان مدیر کمپین ترفیع دهد. من حدود یک ماه قبل کانوی را به‌عنوان مشاور نظرسنجی برای کمک به شبکه پیام‌رسانی‌مان استخدام کرده بودم. در حالی که ترامپ در ابتدا برای استخدام او مردد بود، با توجه به تمام چیزهای منفی که در مورد ترامپ در زمانی که برای تد کروز کار می‌کرد، گفته بود، از مهارت کانوی در دفاع از کمپین خود در تلویزیون قدردانی کرد. او باید به ‌عنوان اولین زن مدیر مبارزات انتخاباتی ریاست‌جمهوری جمهوری‌خواهان تاریخ‌سازی می‌کرد. ترامپ این طرح را امضا کرد، اما مانافورت همچنان از نظر فنی رئیس کمپین انتخاباتی بود.

اوایل صبح ۱۹ اوت، ترامپ با من تماس گرفت و خواست تا مانع دخالت مانافورت در کمپین انتخاباتی شوم. داستان دیگری در مورد معاملات مبهم با اوکراین افشا شد. من در ساعت هشت صبح همان روز در کاپریانی(۱۲) در خیابان پنجم، که یک رستوران ایتالیایی چوبی در روبه‌روی پارک مرکزی بود، برای صبحانه مانافورت را ملاقات کردم. من به مانافورت گفتم: «من از انجام این کار متنفرم، زیرا به همکاری با یکدیگر علاقه زیادی دارم و از کمک‌های شگفت‌انگیز شما قدردانی می‌کنم، اما زمان آن است که تغییری ایجاد کنیم.»

او شوکه شد. «باشه، متوجه شدم، اجازه دهید یک هفته فرصت داشته باشم تا این موضوع را بفهمم.»

گفتم: «کاش می‌توانستم یک هفته به شما فرصت بدهم، اما این باید امروز انجام شود. من پیش‌نویس بیانیه‌ای را دارم که از خدمات شما تشکر می‌کند. ترامپ ساعت ده‌ونیم صبح امروز وارد لوئیزیانا می‌شود و می‌خواهد اخبار را پیشاپیش داشته باشد.»

مانافورت عصبانی بود، اما مانند یک جنتلمن آن را پذیرفت. ما به ستاد انتخاباتی بازگشتیم، جایی که او بیانیه را امضا کرد و آن را درست قبل از فرود ترامپ در فرودگاه منتشر کردیم. مانافورت وسایل را جمع کرد و رفت. در حالی که تنها هشتاد و یک روز بین ما و روز انتخابات فاصله وجود داشت، حرکت نهایی تا پایان آغاز شده بود.

پانوشت‌ها:

1. Quicken Loans Arena

2. Cleveland

3. CNN

4. Steve Bannon

5. Breitbart News Network

6. Harvard Business School

7. Goldman Sachs banker

8. Rebekah Mercer

9. RNC کمیته ملی جمهوری‌خواه یک کمیته سیاسی ایالات متحده است که به حزب جمهوری‌خواه ایالات متحده کمک می‌کند. این سازمان مسئول توسعه و ترویج نام تجاری و پلتفرم سیاسی جمهوری‌خواه و همچنین کمک به جمع‌آوری کمک‌های مالی و استراتژی انتخابات است.

10. Jason Miller

11. Kellyanne Conway

12. Cipriani