فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۴۰۹۱۱
تاریخ انتشار : ۰۵ آبان ۱۴۰۵ - ۲۱:۲۴
سرویس کیهان » اخبار
الف الف

گلباران مزار شهدای تالش به مناسبت هفته ملی پدافند غیرعامل

تالش- خبرنگار کیهان:
 هم‌زمان با گرامیداشت هفته ملی پدافند غیرعامل، مزار مطهر شهدای شهرستان تالش با حضور فرماندار شهرستان، و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی گلباران شد.
در این آیین، حاضران با نثار گل و ادای احترام به مقام شامخ شهدا، بار دیگر با آرمان‌های والای انقلاب اسلامی و شهدای گرانقدر تجدید میثاق کردند. این مراسم با هدف پاسداشت فرهنگ ایثار و شهادت و ترویج ارزش‌های والای انقلاب اسلامی، همزمان با هفته ملی پدافند غیرعامل برگزار شد.

اشتراک گذاری
captcha
پربازدید ترین پربحث ترین

بد شانسی!(گفت و شنود)

اجلاس تهران آب یا سراب؟!(یادداشت روز)

بازارگرمی کاسبان تسلیم از «حسرت برجام»

مرندی: با حمله به زیرساخت‌های ایران کار امارات و عربستان تمام است

این تصور که می‌توان ملت ایران را وادار به تسلیم کرد نادرست و باطل است

ترامپ متناقض و امیدواری مداوم مدعیان اصلاحات به مذاکره

پزشکیان به مسکو سفر کرد

تحلیلگر برجسته عرب: آمریکا با درکی نادرست از جامعه ایران وارد جنگ شد

برای دفاع سیاسی و حقوقی از کشور از تمام ظرفیت دیپلماسی استفاده می‌کنیم

کیهان و خوانندگان