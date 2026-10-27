گلباران مزار شهدای تالش به مناسبت هفته ملی پدافند غیرعامل

تالش- خبرنگار کیهان:

هم‌زمان با گرامیداشت هفته ملی پدافند غیرعامل، مزار مطهر شهدای شهرستان تالش با حضور فرماندار شهرستان، و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی گلباران شد.

در این آیین، حاضران با نثار گل و ادای احترام به مقام شامخ شهدا، بار دیگر با آرمان‌های والای انقلاب اسلامی و شهدای گرانقدر تجدید میثاق کردند. این مراسم با هدف پاسداشت فرهنگ ایثار و شهادت و ترویج ارزش‌های والای انقلاب اسلامی، همزمان با هفته ملی پدافند غیرعامل برگزار شد.