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کد خبر: ۳۴۰۹۱۰
تاریخ انتشار : ۰۵ آبان ۱۴۰۵ - ۲۱:۲۴
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بازدید فرماندار تالش از پروژه سنگفرش معابر شهری تالش

تالش- خبرنگار کیهان: 
فرماندار تالش، به همراه معاون هماهنگی امور عمرانی، از پروژه سنگفرش معابر شهری تالش بازدید کرد و بر اهمیت اجرای باکیفیت پروژه‌های عمرانی در راستای ارتقای زیرساخت‌ها و بهبود سیمای شهری تأکید شد.
رضا جمشیدی سه‌ساری فرماندار تالش، به همراه معاون هماهنگی امور عمرانی، از روند اجرای پروژه سنگفرش معابر شهری تالش بازدید کرد.
در این بازدید، ضمن قدردانی از تلاش و اقدامات مسئولان شهری، بر ضرورت اجرای اصولی، استاندارد و باکیفیت پروژه‌های عمرانی با هدف زیباسازی سیمای شهری، ارتقای زیرساخت‌ها و تسهیل در تردد شهروندان تأکید شد.
اجرای مطلوب این پروژه‌ها، گامی مؤثر در بهبود کیفیت محیط شهری، افزایش رضایتمندی شهروندان و توسعه زیرساخت‌های شهری به‌شمار می‌رود.

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