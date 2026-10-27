تالش- خبرنگار کیهان:

حجت‌الاسلام‌ والمسلمین دکتر مجتبی نورزاد، امام جمعه شهرستان تالش، در جلسه ستاد نماز جمعه این شهرستان، با تأکید بر ضرورت تقویت وحدت و انسجام ملی، حمایت از خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران و ارتقای جایگاه نمازجمعه، بر نقش‌آفرینی مجموعه‌های فرهنگی و اجتماعی در پیشرفت شهرستان تأکید کرد.

حجت‌الاسلام‌ والمسلمین دکتر مجتبی نورزاد در این جلسه، حضور منسجم مسئولان در کنار مردم و سرکشی از خانواده‌های معظم شهدا، جانبازان، ایثارگران و رزمندگان را اقدامی ارزشمند و مورد توجه دانست و اظهار کرد: تکریم این خانواده‌های معزز و رسیدگی به مسائل و دغدغه‌های آنان، از جمله مسئولیت‌های مهم اجتماعی و فرهنگی است.

وی با اشاره به نقش نخبگان، هنرمندان و جوانان اندیشمند در مسیر پیشرفت کشور افزود: حمایت از استعدادهای جوان، ظرفیت‌های هنری و ایده‌های نوآورانه، زمینه‌ساز رشد، توسعه و تقویت بنیان‌های انقلاب و کشور خواهد بود و باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

امام جمعه تالش، تفرقه‌افکنی را از مهم‌ترین آسیب‌های پیش‌روی جامعه دانست و تصریح کرد: تفرقه‌انگیزی، وحدت و انسجام ملی را خدشه‌دار می‌کند؛ از این‌رو، حفظ همدلی، اتحاد و پرهیز از اختلاف‌افکنی، ضرورتی اساسی برای صیانت از آرمان‌های انقلاب اسلامی است.

نورزاد با اشاره به حضور مردم تالش در عرصه‌های مختلف اظهار کرد: مردم بصیر، ولایتمدار و انقلابی تالش، از زمان شهادت رهبر شهید انقلاب تاکنون، با حضور منسجم و پرشور خود، پایبندی‌شان به آرمان‌های نظام و انقلاب را نشان داده و با لبیک به فرمان رهبر معظم انقلاب، بر استمرار این مسیر تأکید کرده‌اند.

وی در ادامه، ارتقای سطح کیفی نمازجمعه را یکی از اولویت‌های فرهنگی و اجتماعی شهرستان برشمرد و گفت: تقویت نمازجمعه و افزایش کیفیت برنامه‌های آن می‌تواند در پیشرفت و توسعه شهرستان، پیگیری مطالبات به‌حق مردم شریف تالش و فراهم‌سازی زمینه جذب امکانات و ظرفیت‌های بیشتر برای منطقه نقش مؤثری ایفا کند.

امام جمعه تالش همچنین با تأکید بر ضرورت برگزاری باشکوه برنامه‌های فرهنگی و مذهبی پیش‌رو، خاطرنشان کرد: اجرای پرشور برنامه‌های هفته بسیج دانش‌آموزی با هدف پاسداشت مقام شامخ شهدای دانش‌آموز و نیز برگزاری دسته عزاداری شهادت ام‌ابیها حضرت فاطمه‌زهرا(س)، جلوه‌ای از بصیرت، ولایت‌مداری و حضور خودجوش مردم تالش خواهد بود.

نورزاد با اشاره به اهمیت همدلی و تلاش اعضای ستاد نمازجمعه شهرستان بیان کرد: اعضای ستاد باید با برنامه‌ریزی منسجم و ارائه برنامه‌های متنوع فرهنگی، زمینه حضور پررنگ‌تر اقشار مختلف مردم، به‌ویژه کودکان، نوجوانان و جوانان را فراهم کنند؛ چراکه توجه به این گروه‌های سنی و ایجاد فضای جذاب و اثرگذار فرهنگی، در تقویت نمازجمعه و جذب نسل آینده به این پایگاه عبادی و فرهنگی نقش مهمی دارد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، بر ضرورت مشارکت فعال اعضای ستاد نمازجمعه در جشنواره «قلب شهر» تأکید کرد و افزود: اعضای محترم ستاد با بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی، رسانه‌ای و اجتماعی و انعکاس شایسته رویدادهای فرهنگی شهرستان و جلوه‌های حضور مردم بصیر تالش، در این جشنواره مشارکت مؤثر داشته باشند و برای دفاع از جایگاه و رتبه برتر کسب‌شده در سال‌های گذشته تلاش کنند.

امام جمعه شهرستان تالش در پایان، همبستگی، برنامه‌ریزی هدفمند و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی و فرهنگی را از عوامل مؤثر در ارتقای فعالیت‌های ستاد نمازجمعه دانست و بر تداوم تلاش‌ها برای تقویت نمازجمعه، افزایش مشارکت عمومی و خدمت‌رسانی فرهنگی به مردم شریف شهرستان تأکید کرد.