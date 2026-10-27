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کد خبر: ۳۴۰۹۰۵
تاریخ انتشار : ۰۵ آبان ۱۴۰۵ - ۲۱:۲۴
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با رهاسازی دام‌های سنگین فاجعه در کمین مسافران و گردشگران است

ساری- خبرنگار کیهان: 
رها شدن دام‌های سنگین از جمله گاو و اسب در جاده‌های منتهی به منطقه گردشگری لفور، نگرانی‌های جدی را در مورد ایمنی مسافران و گردشگران برانگیخته است. این جاده که به‌دلیل ماهیت گردشگری، در ایام تعطیلات به‌ویژه  تعطیلات آخر هفته شاهد تردد متراکم خودروهاست، اکنون به‌دلیل حضور دام‌های سرگردان به محیطی پرخطر تبدیل شده است.
کارشناسان ایمنی هشدار می‌دهند که برخورد خودروها با دام‌های سنگین در سرعت‌های بالا می‌تواند منجر به خسارات مادی گسترده و از آن بدتر، تلفات جانی جبران‌ناپذیر شود.  با وجود خطرات احتمالی، تاکنون اقدام مؤثری از سوی دستگاه‌های متولی و سازمان‌های نظارتی برای جلوگیری از این پدیده و برخورد با مالکان دام‌ها صورت نگرفته است.‌ نظارت دقیق‌تر و اجرای قوانین سختگیرانه از رهاسازی دام‌ها در حریم جاده‌ها می‌تواند سلامت جان مسافران و گردشگران این منطقه زیبا را از خطرات احتمالی تأمین کند.

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