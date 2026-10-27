فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۴۰۹۰۴
تاریخ انتشار : ۰۵ آبان ۱۴۰۵ - ۲۱:۲۴
سرویس کیهان » اخبار
الف الف

تأکید استاندار اصفهان بر پیگیری تفاهم‌نامه‌های جوانی جمعیت

اصفهان- خبرنگار کیهان:
 بیست‌وششمین نشست ستاد حمایت از خانواده و جوانی جمعیت با بررسی آخرین وضعیت قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در شهرستان‌های چادگان، جرقویه و لنجان استان اصفهان برگزار شد.
استاندار اصفهان در این نشست به اولویت‌ها در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اشاره کرد و گفت: تسریع در واگذاری زمین به خانواده‌ها در این نشست پیگیری شد.
مهدی جمالی‌نژاد افزود: براساس قانون بانک‌ها مکلف هستند تسهیلات را به خانواده‌ها ارائه دهند، اما این روند به کندی پیش می‌رود و معاونت اقتصادی استانداری این چالش را با جدیت پیگیری می‌کند.
وی تصریح کرد: وضعیت جمعیتی شهرستان‌های چادگان و جرقویه در استان از سایر مناطق به نسبت بهتر بوده، اما هنوز مشکلات وجود دارد و باید معافیت‌های پیش‌بینی‌شده در قانون به‌ویژه برای بانوان لحاظ شود و با هرگونه کم‌کاری در این بخش برخورد خواهد شد.
استاندار اصفهان تأکید کرد: همه دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی مکلف هستند قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را اجرایی و امتیازها و مشوق‌های لازم را به نیروهای انسانی ارائه دهند و شهروندان شکایت را می‌توانند به دفتر بازرسی استانداری اعلام کنند.

اشتراک گذاری
captcha
پربازدید ترین پربحث ترین

بد شانسی!(گفت و شنود)

اجلاس تهران آب یا سراب؟!(یادداشت روز)

بازارگرمی کاسبان تسلیم از «حسرت برجام»

مرندی: با حمله به زیرساخت‌های ایران کار امارات و عربستان تمام است

این تصور که می‌توان ملت ایران را وادار به تسلیم کرد نادرست و باطل است

ترامپ متناقض و امیدواری مداوم مدعیان اصلاحات به مذاکره

پزشکیان به مسکو سفر کرد

تحلیلگر برجسته عرب: آمریکا با درکی نادرست از جامعه ایران وارد جنگ شد

برای دفاع سیاسی و حقوقی از کشور از تمام ظرفیت دیپلماسی استفاده می‌کنیم

کیهان و خوانندگان