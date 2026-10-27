مشهد- خبرنگار کیهان:

رئیس کل دادگستری خراسان‌رضوی گفت: دستگاه قضایی باید گلوگاه‌های فساد را شناسایی و با آنها برخورد کند زیرا افزایش سرمایه اجتماعی نظام نیازمند گسترش عدالت، تأمین حقوق عامه و مبارزه اثرگذار با فساد است.

به گزارش ایرنا، حجت‌الاسلام‌ رضا زرندی در آیین تکریم و معارفه رئیس دادگستری تربت‌حیدریه با اشاره به دیدار اخیر مقام معظم رهبری با رئیس قوه قضائیه اظهار کرد: امام جامعه توصیه کردند که باید سرمایه اجتماعی را افزایش داد.

وی ادامه داد: در راستای تحقق افزایش سرمایه اجتماعی نظام بحث گسترش عدالت، تأمین حقوق عامه و مبارزه اثرگذار با فساد و گلوگاه‌های آن مطرح و مهم است و دستگاه قضایی باید گلوگاه‌های فساد را بشناسد و با آنها برخورد کند؛ رهبر معظم انقلاب نیز نسبت به تأمین حقوق عامه بسیار دغدغه‌مند هستند.

رئیس کل دادگستری خراسان‌رضوی در ادامه با اشاره به حضور هشت‌ماهه مردم در خیابان‌ها گفت: این حضور منجر به ناکامی دشمن شده است اما متأسفانه برخی با دشمن همراهی می‌کنند.

زرندی افزود: این افراد به اجتماعات مردم طعنه می‌زنند و سعی می‌کنند این اجتماعات را به نحوی کم‌رنگ جلوه دهند؛ آنهایی که درصدد طعنه ‌زدن به اجتماعات مردم و تضعیف آن هستند، در راستای اهداف دشمن کار

می‌کنند.

فرماندار تربت‌حیدریه در ادامه این آیین با اشاره به همدلی اعضای شورای تأمین گفت: ۲۲۵ واحد مسکونی پس از ۱۵ سال به مردم تحویل شد.

مجتبی شجاعی افزود: در شورای تأمین برای تأمین امنیت مردم با هدف مشترک در کنار هم هستیم.