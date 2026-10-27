فرمانده یگان نیروهای ویژه ارتش آلمان اعلام کرد که آموزش و تاکتیک‌های این یگان به‌طور کامل برای رویارویی نظامی احتمالی با روسیه بازنگری شده است.

در نتیجه جنگ اوکراین تقابل بین اروپا و روسیه به شدت افزایش پیدا کرده است و روزی نیست که دولت‌های اروپایی مسکو را به برنامه‌ریزی برای حمله به اروپا طی 4 سال آینده متهم نکنند. روسیه همه این اتهامات را رد و آن را بخشی از پروژه روس‌هراسی ناتو می‌داند. اخیرا وزیر امور خارجه روسیه اعلام کرد که مسکو از تدوین طرح جنگی ناتو علیه روسیه آگاه است و «چشمانش را باز نگه داشته است». سرگئی لاوروف پیش‌تر هم در اشاره به اتهامات غرب که روسیه آن را تلاش برای روس‌هراسی می‌خواند، گفته بود «بارها گفته‌ایم که قصد حمله به اروپا را نداریم اما اگر اروپا که هر روز درباره آماده‌شدن برای جنگ با روسیه صحبت می‌کند، به ما حمله کند، این جنگ کاملاً متفاوت و بسیار کوتاه خواهد

بود».

در جدیدترین مورد از روس‌هراسی در اروپا گزارش‌ها نشان می‌دهد که ارتش آلمان خود را برای جنگ روسیه آماده می‌کند. به گفته «آندریاس کوهنه» فرمانده یگان نیروهای ویژه ارتش آلمان (KSK)‌، این نیروها برای رویارویی نظامی احتمالی با روسیه آماده می‌شوند و برنامه آموزشی و تاکتیک‌هایش به‌طور کامل بازنگری شده است. بر اساس گفته او، در حالی که پیش‌تر عملیات ویژه برای حدود سه روز برنامه‌ریزی می‌شد، سربازان اکنون برای حضور طولانی‌مدت در شرایط میدانی آماده می‌شوند. به گزارش فارس کوهنه گفت «ما به‌طور بسیار مشخص به سمت دشمنی در حد روسیه جهت‌گیری کرده‌ایم».

بر اساس این گزارش این یگان نخبه در پادگان زپلین نزدیک اشتوتگارت مستقر است و حدود ۱۵۰۰ نفر پرسنل دارد. با این حال، نیروهای عملیات ویژه تنها یک‌سوم کارکنان را تشکیل می‌دهند. طبق گزارش‌ها، انتخاب برای این یگان بسیار سخت‌گیرانه است و تنها حدود ۱۵ درصد از نامزدها با موفقیت آن را می‌گذرانند. فردریش مرتس، صدراعظم آلمان، درباره تهدیدهای جدی علیه این کشور هم از سوی گروه‌های افراطی داخلی و هم از سوی دشمنان خارجی از جمله روسیه، هشدار داده است. وزیر امور خارجه آلمان یوهان واده‌فول هم مدعی است که رئیس‌جمهور روسیه ولادیمیر پوتین به‌دنبال احیای اتحاد جماهیر شوروی است که به گفته او، این مسئله تهدیدی برای چند کشور ایجاد می‌کند که باید برای تهاجم احتمالی روسیه آماده‌ باشند.

دست رد روسیه بر سینه اروپا

خبر دیگر این که روزنامه «ایزوستیا»، چاپ مسکو نوشت: در حالی که بروکسل برای مشارکت در مذاکرات تلاش می‌کند، کشورهای اروپایی تمایلی ندارند که روسیه و ایالات متحده بدون مشارکت آنها درخصوص حل‌وفصل مناقشه اوکراین به توافق برسند و تلاش می‌کند جایگاهی پشت میز مذاکرات به دست آورد. با این حال، در وزارت امور خارجه روسیه بر این عقیده هستند که اقدامات بیشتر کشورهای اروپایی عمدتاً در جهت تأمین مالی و ادامه درگیری نظامی است و کمکی به حل‌وفصل این مناقشه نخواهد کرد. رادیون میروشینک، نماینده ویژه وزارت خارجه روسیه در امور اوکراین در گفت‌وگو با این روزنامه، یادآور شده که اروپا دیدگاه یکپارچه‌ای ندارد. البته اقدامات بیشتر کشورهای اروپایی، از جمله کشورهای شمال اروپا عمدتاً در جهت تأمین مالی و طولانی‌تر کردن مناقشه اوکراین است. این دیپلمات گفت: «اگر آنها بیانیه‌ها یا پیشنهادهایی مطرح کرده‌اند، این موارد بیشتر شبیه اولتیماتوم بوده و اصولاً به‌عنوان سازوکاری برای حل‌وفصل مناقشه یا نشانه‌ای از تمایل به یافتن راه‌حلی مسالمت‌آمیز در نظر گرفته نشده است». به گفته وی اروپا نمی‌توان بخشی از روند صلح در اوکراین باشد.