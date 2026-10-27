شلیک یمن به ستون فقرات اقتصاد عربستان پالایشگاه عظیم جیزان از مدار خارج شد

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پالایشگاه عظیم جیزان با ظرفیت ۴۰۰ هزار بشکه در روز، پس از حملات مکرر نیروهای مسلح یمن همچنان کاملاً از مدار خارج است؛ هم‌زمان عربستان، که در مقابل این حملات ناتوان است، به محاصره و بمباران مناطق غیرنظامی یمن ادامه می‌دهد.

شاید این جمله بی‌راه نباشد که نظام بین‌الملل آنارشیک است و دولت‌ها در چنین محیطی ناگزیر به جست‌وجوی امنیت و موازنه قدرت‌اند. حمله یمن به پالایشگاه جیزان و اختلال پایدار در یکی از شاهرگ‌های انرژی عربستان، نمونه‌ای کلاسیک از تلاش بازیگر مظلوم برای ایجاد بازدارندگی نامتقارن در برابر ائتلافی است که با حمایت قدرت‌های بزرگ، می‌خواهد موازنه را به زیان صنعا ادامه دهد. عربستان با تکیه بر حمایت آمریکا و تلاش برای جلب مصر، در پی تثبیت هژمونی منطقه‌ای خود است، اما واکنش یمن نشان می‌دهد که حتی در نظام سلسله‌مراتبی منطقه‌ای، بازیگرانی که حاشیه‌ای پنداشته می‌شدند، می‌توانند با هدف‌گیری نقاط آسیب‌پذیر اقتصادی، هزینه‌های امنیتی را به قدرتی برتر تحمیل کنند و معادله بقا را تغییر دهند.

شاهرگ آسیب‌پذیر آرامکو در جنوب عربستان

پالایشگاه جیزان (جازان) یکی از مهم‌ترین پروژه‌های پایین‌دستی شرکت آرامکو است که با سرمایه‌گذاری حدود

۲۱ میلیارد دلار در ساحل دریای سرخ و نزدیکی مرز یمن ساخته شده است. این مجتمع یکپارچه با ظرفیت پالایش روزانه ۴۰۰ هزار بشکه نفت خام، بنزین، گازوئیل فوق‌کم‌گوگرد، سوخت جت، بنزن و پارازایلین تولید می‌کند و به نیروگاه سیکل ترکیبی گازسازی یکپارچه (IGCC) با توان ۳.۸ گیگاوات متصل است که علاوه بر تأمین برق پالایشگاه، بخشی از نیاز صنعتی و خانگی منطقه را پوشش می‌دهد. موقعیت جغرافیایی جیزان در جنوب‌غرب عربستان، آن را به حلقه‌ای حیاتی برای تنوع‌بخشی اقتصادی این منطقه تبدیل کرده و در عین حال به دلیل نزدیکی به یمن، به هدفی در دسترس برای عملیات‌های نیروهای مسلح یمن بدل ساخته است. توقف طولانی‌مدت این پالایشگاه نه‌تنها ظرفیت پالایشی عربستان را کاهش می‌دهد، بلکه فشار مستقیمی بر زنجیره تأمین فرآورده‌های نفتی و امنیت انرژی ریاض وارد می‌کند.

توقف کامل جیزان پس از حملات یمن

بر اساس گزارش وال‌استریت ژورنال به نقل از شرکت اینداستریال اینفو ریسورسز، پالایشگاه جیزان که بارها هدف حملات نیروهای مسلح یمن قرار گرفته، همچنان به‌طور کامل از مدار فعالیت خارج است. این رسانه آمریکایی وضعیت پالایشی عربستان را به‌دلیل کاهش چشمگیر ظرفیت و اختلالات لجستیکی بحرانی توصیف کرده و برآورد کرده است که تعمیرات پالایشگاه‌های آسیب‌دیده ممکن است چندین ماه به طول بینجامد. توقف کامل یک مجتمع

۴۰۰ هزار بشکه‌ای در شرایطی رخ می‌دهد که عربستان تلاش دارد صادرات خود را از مسیر دریای سرخ تقویت کند، اما حملات دقیق یمن این برنامه را با مشکل جدی روبه‌رو کرده است.

هشدار امنیتی و انفجار در شرق عربستان

منابع سعودی از صدور هشدار امنیتی در منطقه شرقی عربستان، شنیده‌شدن صدای انفجار در شهر دمام و توقف فعالیت‌های پروازی در فرودگاه بین‌المللی ملک فهد خبر دادند. داده‌های وب‌سایت فلایت‌رادار نیز این توقف را تأیید کرد. این حوادث در حالی رخ می‌دهد که نیروهای مسلح یمن بارها تأکید کرده‌اند عملیات‌هایشان پاسخی مشروع به تجاوزات مداوم سعودی و حامیانش است و زیرساخت‌های حیاتی رژیم سعودی را هدف قرار می‌دهند.

نحوه برخورد با حامیان تجاوز عربستان

پارلمان مصر با اجماع کامل، اختیار اعزام نیرو به عربستان را به عبدالفتاح السیسی تفویض کرد. این تصمیم پس از اظهارات السیسی مبنی بر آمادگی قاهره برای دفاع از ریاض در صورت درخواست رسمی اتخاذ شد. مهدی المشاط، رئیس شورای عالی سیاسی یمن، در واکنش اعلام کرد که نحوه برخورد با حامیان تجاوز عربستان بر اساس قانون طبقه‌بندی کشورها و نهادهای متخاصم با یمن تعیین خواهد شد. این موضع‌گیری نشان‌دهنده عزم صنعا برای پاسخگو کردن هر بازیگری است که در کنار ریاض قرار گیرد.

هشدار الحوثی به کشورهای توافق سه‌جانبه

محمد علی الحوثی، عضو شورای عالی سیاسی یمن، از کشورهای عضو توافق سه‌جانبه مکه خواست از این ائتلاف خارج شوند و درباره کشاندن نیروهای مصری به جنگی فرسایشی هشدار داد. وی تأکید کرد که اظهارات وزارت خارجه عربستان درباره کاهش تنش با واقعیت ادامه محاصره و تجاوزات از سال ۲۰۱۵ در تناقض است. الحوثی اقدامات ریاض را شامل کشتار، محاصره و اشغال دانست و خواستار توقف تجاوز، رفع محاصره، خروج از یمن و جبران خسارات شد. او همچنین هشدار داد که فرسوده‌شدن توان نظامی مصر در نهایت به نفع رژیم صهیونیستی تمام خواهد شد.

هشدار سفارت آمریکا در ریاض

سفارت آمریکا در ریاض بار دیگر دستور خروج کارکنان غیرضروری و خانواده‌های آنان را از ۲۳ اکتبر ۲۰۲۶

(یکم آبان) صادر کرد. این سفارتخانه با اشاره به حملات نیروهای مسلح یمن به فرودگاه‌ها و زیرساخت‌های سعودی، از اختلال در پروازها و مجروح‌شدن غیرنظامیان خبر داد و خواستار احتیاط شهروندان آمریکایی هنگام استفاده از فرودگاه‌ها شد. این هشدار مکرر نشان‌دهنده عمق ناامنی است که حتی حامی اصلی رژیم سعودی نیز قادر به پنهان‌کردن آن نیست.

آمار تجاوزات سعودی علیه یمن

یحیی سریع، سخنگوی نیروهای مسلح یمن، اعلام کرد که دشمن سعودی طی ۲۴ ساعت گذشته ۱۱۹ حمله هوایی و موشکی علیه یمن انجام داده و از آغاز تشدید تنش‌ها مجموع حملات به ۳۲۹۸ مورد رسیده است. این حملات که با جنگنده‌های اف-۱۵ و تایفون از پایگاه‌های خمیس مشیط و طائف و موشک از منطقه جیزان انجام شده، به اهداف غیرنظامی در صنعا، الجوف، تعز، صعده، عمران، إب و لحج اصابت کرده و منجر به کشته و زخمی‌شدن غیرنظامیان شده است. جنگنده‌های سعودی شهر ساحلی المخاء در استان تعز را هدف قرار دادند و یک منزل مسکونی در محله الحالی را بمباران کردند. این حمله منجر به شهادت یک نفر و زخمی‌شدن سه تن دیگر شد. چنین حملاتی به مناطق مسکونی، ماهیت تجاوز سعودی را آشکار می‌کند که در سایه حمایت آمریکا و هم‌پیمانانش ادامه می‌یابد. در جنایتی جدید، جنگنده‌های سعودی مدرسه‌ای در منطقه قور بخش المقاطره استان لحج را بمباران کردند. این اقدام در ادامه الگوی هدف‌گیری زیرساخت‌های غیرنظامی و آموزشی یمن قرار دارد و نشان‌دهنده بی‌توجهی کامل رژیم سعودی و حامیان غربی‌اش به اصول اولیه حقوق بشردوستانه است. نیروهای مسلح یمن با وجود این فشارها، همچنان به عملیات‌های دقیق خود علیه اهداف حیاتی دشمن ادامه می‌دهند و اثبات کرده‌اند که معادله بازدارندگی به نفع مقاومت تغییر کرده است.