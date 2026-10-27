اردن هم به خاک سوریه حمله کرد جولانی: با من هماهنگ نشده بود!

سرویس خارجی-

ارتش اردن با ادعای انتقام‌گیری از حمله به کلیسای الکرک، بدون هماهنگی با دمشق به حومه درعا حمله هوائی کرد و دست‌کم ده غیرنظامی از جمله یک کودک را کشت؛ دولت خودخوانده جولانی که ریشه در شبکه‌های تروریستی و مزدوران تکفیری دارد، تنها به گلایه از «عدم هماهنگی» بسنده کرد و گذرگاه مرزی را بست.

ارتش اردن با ادعای انتقام‌گیری از حمله تروریستی به کلیسای حمود در الکرک که هشت کشته و ۲۷ زخمی بر جای گذاشت، نیروی هوائی خود را به حومه درعا در جنوب سوریه فرستاد و مخفیگاه‌های ادعایی گروه‌های تروریستی داعشی را هدف قرار داد. این عملیات یکجانبه که بدون هیچ هماهنگی با مقامات دمشق انجام شد، طبق گزارش اداره بهداشت درعا حداقل ده قربانی غیرنظامی از جمله شش مرد، سه زن و یک کودک برجای گذاشت و چهار نفر دیگر را زخمی کرد. اردن که خود را قربانی تروریسم معرفی می‌کند، با نقض آشکار حاکمیت ملی سوریه، عملاً نشان داد که امنیت مرزی‌اش و قدرت‌نمایی‌اش را بر حق حیات غیرنظامیان سوری ترجیح می‌دهد و حاضر است با بمباران خاک همسایه، انتقام بگیرد.

دولت خودخوانده جولانی که ریشه در شبکه‌های تروریستی و مزدوران جهادی-تکفیری دارد، به‌جای محکومیت قاطع این تجاوز، تنها از «عدم هماهنگی قبلی» گلایه کرد و مدعی شد تحولات را با دقت دنبال می‌کند. وزارت خارجه این رژیم وابسته به سانا اعلام کرد اعتراض کامل خود را به امان منتقل کرده، اما لحن محافظه‌کارانه و دیپلماتیک آن بیش از آن‌که نشان‌دهنده دفاع از حاکمیت ملی باشد، یادآور معامله‌گری و وابستگی تاریخی این جریان به قدرت‌های منطقه‌ای است. جولانی که روزگاری با پرچم القاعده و سپس هیئت تحریر‌الشام شناخته می‌شد، اکنون در مقام «دولت» ظاهر شده، اما همچنان نمی‌تواند از سایه تبار تروریستی و مزدوری خود خارج شود و حتی در برابر بمباران خاک تحت کنترلش، واکنشی فراتر از شکایت دیپلماتیک نشان نمی‌دهد؛ چراکه اتوریته یک دولت را ندارد و در نهایت در ناخودآگاهش همان تروریستِ مزدبگیر است.

در ادامه اعتراض نمایشی، سازمان گذرگاه‌ها و گمرکات وابسته به حکومت جولانی گذرگاه نصیب- جابر را به روی تردد مسافران و فعالیت‌های تجاری بست و مدعی شد این تصمیم برای حفظ امنیت مسافران و کارکنان گرفته شده است. این حرکت نمادین در حالی انجام شد که سخنگوی دولت اردن، محمد المؤمنی، ادعا کرد در حملات هوائی دست‌کم ۲۰ عنصر داعش کشته و یک انبار بزرگ تسلیحات منهدم شده و صبر اردن در برابر تهدیدات تروریستی به پایان رسیده است. وی ضمن ابراز تأسف از آسیب احتمالی به غیرنظامیان، مدعی شد نیروهای اردنی از هدف قرار دادن مناطقی که غیرنظامیان در آن حضور داشتند خودداری کرده‌اند و حالا خواهان تشکیل کمیته مشترک با طرف سوری برای هماهنگی علیه داعش است، ادعایی که تناقض آشکار با گزارش‌های میدانی از کشته شدن کودکان و زنان را پنهان نمی‌کند.

این رویداد بار دیگر نشان داد که هم اردن با نقض حاکمیت سوریه و کشتار غیرنظامیان، و هم رژیم جولانی با پیشینه تروریستی و رفتار مزدورانه‌اش، هیچ‌کدام در عمل به اصول اولیه حقوق بین‌الملل و حمایت از مردم پایبند نیستند. اردن انتقام شخصی خود را بر خاک سوریه می‌گیرد و جولانی که روزگاری خود بخشی از همان شبکه‌های تکفیری بود، اکنون تنها به بستن گذرگاه و ارسال یادداشت اعتراضی بسنده می‌کند، صحنه‌ای که عمق بحران مشروعیت و وابستگی در سوریه پس از سقوط دولت دمشق را به‌وضوح آشکار می‌سازد.