همه پیشنهادات ماکرون از سوی معترضان رد شد شنبه خطرناک پیش روی فرانسه

سرویس خارجی-

سران جنبش اعتراضی فرانسه همه پیشنهادات دولت امانوئل ماکرون را برای مصالحه رد کردند. بدین ترتیب، اعتراضات فرانسه تداوم خواهد داشت. ماکرون هشدار داده است شنبه خطرناکی هفته آینده پیش روی

فرانسه است.

آشوب‌های فرانسه و کم‌وبیش سایر کشورهای اروپایی این روزها محل بحث کارشناسان در رسانه‌های بین‌المللی است. «هنری جیروکس» نظریه‌پرداز برجسته تعلیم و تربیت انتقادی در آمریکا، موضوع این آشوب‌ها را از دریچه طغیان جوانان غربی علیه نظام سرمایه‌داری می‌بیند. وی در مقاله‌ای که وب‌سایت «کانترپانچ» آن را منتشر کرده است، در این باره می‌نویسد: مبارزه‌ای که در فرانسه جریان دارد، این امکان را در خود دارد که خشم جوانان را به جنبشی توده‌ای تبدیل کند؛ جنبشی که بتواند با سلطه سرمایه‌داری مقابله کند و شکل‌های تازه‌ای از زندگی دموکراتیک ایجاد کند. به گفته وی، در سرمایه‌داری نولیبرال، تا زمانی که جوانان تسلیم الزامات بازار باشند، به‌عنوان مصرف‌کننده و نماد نوآوری مورد ستایش قرار می‌گیرند. اما هنگامی که مقاومت می‌کنند، به موضوع ترس، نظارت و مجازات تبدیل می‌شوند. وی می‌افزاید: شورش دانش‌آموزان فرانسوی ورشکستگی اخلاقی و سیاسی نظامی را آشکار می‌کند که حاضر است آینده فرزندان خود را برای محافظت از ثروت ثروتمندان قربانی کند. به گفته جیروکس، واکنش دولت فرانسه به خیزش دانش‌آموزان، بی‌رحمی فزاینده نولیبرالیسم و گرایش آن به دولت تنبیه‌گر را آشکار می‌کند. جوانانی که خواستار معلم، مدارس مناسب و آینده‌ای قابل‌تحمل‌اند، با پلیس ضدشورش، بازداشت‌های گسترده، گاز اشک‌آور و سلاح‌هایی روبه‌رو شده‌اند که می‌تواند صدمات دائمی به بار آورد. وی می‌نویسد شورش دانش‌آموزان فرانسه هشداری است که دامنه آن بسیار فراتر از کلاس‌های درس می‌رود. نسلی که از امنیت اقتصادی، مدارس مناسب، حقوق دموکراتیک و امکان برخورداری از آینده‌ای قابل‌تحمل محروم شده است، دیگر حاضر نیست قابل‌حذف بودن خود را بپذیرد.

دست رد معترضان به سینه ماکرون

همان‌طور که جیروکس هم اشاره می‌کند، اعتراض‌های فرانسه دیگر قابل نادیده‌گرفتن یا سرکوب نیست و دولت ماکرون چاره‌ای جز مذاکره با آن‌ها را ندارد؛ چرا که در صورت تداوم اعتراض‌ها، به‌سرعت ممکن است این وضعیت برای دولت از کنترل خارج شده و ریشه‌های نظام سرمایه‌داری فرانسه را هدف قرار دهد. به گزارش شبکه «ان‌تی‌وی»، پس از هفته‌ها اعتراضات گسترده در مدارس، دولت فرانسه وعده پول بیشتر، موقعیت‌های شغلی بیشتر و پایان دادن به سیستم بحث‌برانگیز پذیرش دانشگاه را به معترضان داده است. همچنین، بر اساس این گزارش، قرار است پلتفرم Parcoursup در پاییز ۲۰۲۸ جایگزین شود. با این حال، تا آن زمان، سیستم پذیرش باید شفاف‌تر شود و رد درخواست‌ها با ارائه دلیل همراه باشد. به این ترتیب، دولت می‌خواهد به زعم خود گامی مهم در جهت حمایت از دانش‌آموزان دبیرستانی و دانشجویان دانشگاهی که هفته‌هاست در حال اعتراض هستند، بردارد. دولت فرانسه همچنین قصد دارد تا سال ۲۰۳۰ چهار میلیارد یورو وام یارانه‌ای برای شهرداری‌ها جهت نوسازی مدارس متوسطه اختصاص دهد. تا سال ۲۰۲۹ نیز یک میلیارد یوروی دیگر برای نوسازی دانشگاه‌ها در نظر گرفته شده است. ادوارد گفری، وزیر آموزش و پرورش فرانسه، هم اعلام کرد صدها موقعیت شغلی تدریس نیز ایجاد خواهد شد و کاهش‌های برنامه‌ریزی‌شده لغو خواهند شد.

علی‌رغم این وعده‌ها، این گزارش نشان می‌دهد که نمایندگان معترضان وعده‌های دولت را کافی ندانسته و خواستار ادامه اعتراضات شده‌اند. رویترز هم در این زمینه نوشته است سران جنبش دانشجویی فرانسه اعلام کردند که دولت روز دوشنبه بسته پیشنهادی ویژه در بخش آموزش در پاسخ به اعتراضات چند هفته گذشته آن‌ها ارائه داده است، اما آن‌ها متعهد به تداوم برگزاری تظاهرات هستند؛ چرا که این بسته تمام خواسته‌های معترضان را شامل نمی‌شود. به گزارش مهر به نقل از رویترز، دانشجویان بعد از نشست با مسئولان دولتی در فرانسه اعلام کردند که پیشنهادات ارائه‌شده کمترین حد از خواسته‌های برخی دانشجویان در برخی فصول درسی را محقق می‌کند.

روز پرخطر فرانسه

با شکست مذاکرات دولت با نمایندگان معترضان، به نظر می‌رسد که هفته آینده فرانسه شاهد تظاهرات سراسری دیگری باشد. رئیس‌جمهور فرانسه با اشاره به تداوم اعتراضات و فراخوان اتحادیه‌ها برای تجمع سراسری در روز شنبه آینده، ۳۱ اکتبر (۹ آبان)، از این روز به‌عنوان «روزی پرخطر» یاد کرده و مدعی شد نیروهای امنیتی برای سرکوب اعتراضات

۱۷ اکتبر (۲۵ مهر) به تعداد کافی مستقر نشده بودند. به گزارش ایسنا، امانوئل ماکرون در جریان سفر به مارسی، در گفت‌وگو با خبرنگاران، با اعتراف به تشدید اعتراضات فرانسوی‌ها علیه سیاست‌ها و سوءمدیریت‌های دولتش گفت: «می‌دانیم که شنبه آینده هنوز یک روز پرخطر است. می‌دانیم که ۵ نوامبر شاهد یک روز بسیج ملی با مشارکت همه اتحادیه‌های کارگری خواهیم بود و شنبه‌های دیگر نیز پیش رو هستند.» ماکرون با ذکر اینکه تداوم این روند در شنبه هر هفته «اجتناب‌ناپذیر» نیست، وعده داد مقام‌های دولتش به آنچه او «سازماندهی و حفاظت از اموال، مردم و مراکز شهری» ادامه خواهند داد. وی در عین حال، در تلاش مجدد برای فرونشاندن اعتراضات گسترده علیه دولتش، ادعا کرد از مقام‌های دولت خود خواسته به «مطالبات مشروع در ریشه این جنبش اجتماعی» پاسخ دهند و همچنین مدعی شد که دیدار سباستین لکورنو، نخست‌وزیر فرانسه، با نمایندگان جامعه دبیرستانی‌ها نیز در راستای رسیدگی به مطالبات معترضان انجام می‌شود. رئیس‌جمهور فرانسه همچنین قول «اعلامیه‌ها و پیشرفت‌های مهم با هدف ایجاد تغییرات در وهله فعلی و اتخاذ اقداماتی در کوتاه‌مدت» پس از نشست برنامه‌ریزی‌شده لکورنو را داده و گفت: «ما همین تعامل را با اتحادیه‌های کارگری و سازمان‌های کارفرما انجام خواهیم داد و همه اینها باید وضعیت را به‌تدریج و با احترام به شکل عادی بازگرداند.» رئیس‌جمهور فرانسه با «مجرم» و «چپ افراطی» خواندن معترضان مدعی شد: «پیش‌بینی نکرده بودیم که گروه‌های چپ افراطی بسیار زودهنگام و به شکلی بسیار غیرعادی بسیج شوند... همچنین پیش‌بینی نکرده بودیم که فراتر از بسیج چپ افراطی، عناصر مجرم نیز به آن بپیوندند. در نتیجه، نیروهای پلیس به تعداد کافی مستقر نشدند.» ماکرون همچنین شبکه‌های اجتماعی را مقصر ناآرامی‌ها در فرانسه دانسته و مدعی شد: «شبکه‌های اجتماعی به دموکراسی‌های ما آسیب می‌زنند؛ زیرا دوقطبی‌گرایی را دامن می‌زنند و نوعی شوک و فلج در برابر صحنه‌های خشونت ایجاد می‌کنند.»

۵۰۰ زخمی و ۱۴۰۰ بازداشتی

از سوی دیگر، اظهارات مقامات فرانسوی نشان می‌دهد که اعتراضات و آشوب‌های روز شنبه هفته جاری در این کشور صدها زخمی و بازداشتی برجای گذاشته است. «لوران نونز»، وزیر کشور فرانسه، در این زمینه اعلام کرد که در جریان تظاهرات جلیقه‌زردها در سراسر فرانسه در روز شنبه، بیش از ۵۰۰ نفر زخمی شده‌اند. نونز در گفت‌وگو با شبکه تلویزیونی فرانسوی «بی‌اف‌ام‌تی‌وی» گفت که از میان مجروحان، ۲۶۷ نفر از نیروهای انتظامی و بیش از ۲۵۰ نفر از معترضان بوده‌اند. وی افزود که در جریان اعتراضات آخر هفته علیه افزایش هزینه‌های زندگی، دست‌کم هزار و ۴۳۵ نفر در سراسر کشور بازداشت شده‌اند. به گزارش فارس، وزیر کشور فرانسه با وجود گزارش‌ها درباره مجروح شدن افراد و بازداشت‌های گسترده، مدعی شد که در جریان تظاهرات روز شنبه هیچ حادثه عمده‌ای رخ نداده است. وی همچنین گفت که سه نفر در شهرهای تولوز، رنس و کلرمون‌فران به‌شدت مجروح شده‌اند. نونز در ادامه از مقررات منع رفت‌وآمد محدود که در چندین شهر فرانسه اعمال شده است، دفاع کرد و گفت استانداران مناطق این اختیار را دارند که در صورت وجود خطر برهم خوردن نظم عمومی، محدودیت‌هایی را اعمال کنند.