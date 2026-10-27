هم‌زمان با انفعال دولت لبنان و تداوم حملات توپخانه‌ای ارتش رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان، گزارش‌های منابع لبنانی حاکی از طرح توسعه‌طلبانه این رژیم برای ساخت شهرک‌ها در مناطق مرزی با لبنان است.

به گزارش سه‌شنبه ایرنا به نقل از المنار، رژیم صهیونیستی در ادامه نقض آتش‌بس، مناطقی از جنوب لبنان از جمله «وادی زبقین» و شهرک «برعشیت» را زیر آتش حملات توپخانه‌ای قرار داد. هم‌زمان منابع دیپلماتیک به النشره اعلام کردند: «برخی گزارش‌ها حاکی از طرح نظامی اسرائیل برای گسترش حضور خود از جنوب سوریه تا جنوب شرقی لبنان، در نزدیکی حاصبیا است و مانور نظامی لشکر ۲۱۰ ارتش اسرائیل با هدف اجرای این طرح آغاز شد، به‌ویژه این‌که منطقه عملیاتی آن از جنوب سوریه تا جبل‌الشیخ امتداد داشته است.» در سایه انفعال دولت لبنان، تل‌آویو پس از استقرار سکوها، تجهیزات راداری و پدافندی در داخل مناطق اشغالی لبنان درصدد ساخت شهرک‌ها در مناطق مرزی نزدیک، از جمله زرعیت است.