فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۴۰۸۹۴
تاریخ انتشار : ۰۵ آبان ۱۴۰۵ - ۲۱:۲۴
سرویس کیهان » اخبار
الف الف

عراقی‌ها به حمایت از ایران در مرز چذابه «تحصن نامحدود» کردند

تحصن نامحدود شهروندان عراقی‌ در اعتراض به بسته شدن گذرگاه الشیب (چذابه) با ایران، 
دو‌شنبه شب، آغاز شد.
به گزارش تسنیم، رسانه‌های عراقی از آغاز تحصن نامحدود شهروندان عراقی در مسیر «المشرَّح» منتهی به گذرگاه مرزی الشیب (چذابه در سمت ایران) در اعتراض به بسته‌شدن آن از سوی دولت الزیدی خبر دادند. در پی ادامه تعطیلی گذرگاه مرزی الشیب در استان میسان، اهالی و معترضان با مسدود کردن مسیر المشرح تحصن را آغاز کردند. عضو کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق نیز ضمن انتقاد از تصمیم بغداد در بستن گذرگاه‌های مرزی با ایران، این اقدامات را به معنای تن دادن به فشارهای آمریکا و مغایر با منافع ملی عراق ارزیابی کرد. وی بر ضرورت اتخاذ تصمیمات برگرفته از منافع ملی کشور و روابطش با همسایگان به دور از القاها و فشارهای خارجی تأکید کرد و بیان کرد: «هرگونه تصمیمی که به روابط اقتصادی و تجاری با ایران لطمه بزند باید بر اساس توجیهات مشخص و موضع ملی مستقل باشد.»

اشتراک گذاری
captcha
پربازدید ترین پربحث ترین

بد شانسی!(گفت و شنود)

اجلاس تهران آب یا سراب؟!(یادداشت روز)

بازارگرمی کاسبان تسلیم از «حسرت برجام»

مرندی: با حمله به زیرساخت‌های ایران کار امارات و عربستان تمام است

این تصور که می‌توان ملت ایران را وادار به تسلیم کرد نادرست و باطل است

ترامپ متناقض و امیدواری مداوم مدعیان اصلاحات به مذاکره

پزشکیان به مسکو سفر کرد

تحلیلگر برجسته عرب: آمریکا با درکی نادرست از جامعه ایران وارد جنگ شد

برای دفاع سیاسی و حقوقی از کشور از تمام ظرفیت دیپلماسی استفاده می‌کنیم

کیهان و خوانندگان