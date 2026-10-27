تحصن نامحدود شهروندان عراقی‌ در اعتراض به بسته شدن گذرگاه الشیب (چذابه) با ایران،

دو‌شنبه شب، آغاز شد.

به گزارش تسنیم، رسانه‌های عراقی از آغاز تحصن نامحدود شهروندان عراقی در مسیر «المشرَّح» منتهی به گذرگاه مرزی الشیب (چذابه در سمت ایران) در اعتراض به بسته‌شدن آن از سوی دولت الزیدی خبر دادند. در پی ادامه تعطیلی گذرگاه مرزی الشیب در استان میسان، اهالی و معترضان با مسدود کردن مسیر المشرح تحصن را آغاز کردند. عضو کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق نیز ضمن انتقاد از تصمیم بغداد در بستن گذرگاه‌های مرزی با ایران، این اقدامات را به معنای تن دادن به فشارهای آمریکا و مغایر با منافع ملی عراق ارزیابی کرد. وی بر ضرورت اتخاذ تصمیمات برگرفته از منافع ملی کشور و روابطش با همسایگان به دور از القاها و فشارهای خارجی تأکید کرد و بیان کرد: «هرگونه تصمیمی که به روابط اقتصادی و تجاری با ایران لطمه بزند باید بر اساس توجیهات مشخص و موضع ملی مستقل باشد.»