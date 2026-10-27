یک دختر جوان اهل ترکیه که به‌عنوان بلندقدترین زن جهان شناخته می‌شود، برای هشتمین‌بار نام خود را در کتاب رکوردهای جهانی گینس ثبت کرد.

به گزارش ایسنا، «رومیسا گلگی»، ساکن منطقه سافران‌بولو در استان کارابوک ترکیه با قد ۲ متر و ۱۵ سانتی‌متری بلندقامت‌ترین زن جهان است. نام او در طول ۱۲ سال گذشته هشت‌بار در کتاب رکوردهای جهانی گینس ثبت شده است. گلگی همچنین از دستاوردهای خود برای افزایش آگاهی عمومی درباره بیماری‌های نادر استفاده می‌کند.

به نقل از پایگاه خبری zamin.UZ، رومیسا گلگی که متولد سال ۱۹۹۷ است، در همان اوایل زندگی بنا به تشخیص پزشکان به سندرم ویور مبتلا بوده که یک اختلال ژنتیکی نادر است که می‌تواند باعث رشد بسیار سریع‌تر استخوان‌ها شود. گلگی از دوران کودکی با مشکلات سلامتی گوناگونی روبه‌رو بوده و سال‌ها تحت درمان‌های پزشکی و فیزیوتراپی قرار داشته است.

در سال ۲۰۱۴، زمانی که او ۱۷ سال داشت، قدش ۲۱۳.۶ سانتی‌متر اندازه‌گیری و ثبت شد که او را به بلندقدترین دختر نوجوان جهان تبدیل کرد. در سال ۲۰۲۱، اندازه‌گیری‌ها نشان داد که قد گلگی به ۲۱۵.۱۶ سانتی‌متر رسیده است و به این ترتیب، رکورد بلندقدترین زن زنده جهان را به نام خود ثبت کرد.

پس از آن، گلگی در دسته‌بندی‌های دیگری نیز موفق به ثبت رکوردهای گینس شد. نام او به‌عنوان زنی با بزرگ‌ترین دست‌ها، بیشترین فاصله بین دو دست (طول دست‌ها) و بلندترین ستون فقرات به ثبت رسید. در سال ۲۰۲۴، دو رکورد دیگر نیز به فهرست افتخارات او اضافه شد که شامل بلندترین نوزاد هنگام تولد و داشتن بلندترین گوش‌ها می‌شود.

گلگی که به عنوان توسعه‌دهنده نرم‌افزار فعالیت می‌کند، در رویدادهای بین‌المللی حضور می‌یابد و تجربیات زندگی و مسیر درمانی خود را با دیگران به اشتراک می‌گذارد. همچنین، مستندی درباره زندگی او با عنوان «رومیسا: بلندقامت» توسط سازمان رکوردهای جهانی گینس تهیه شده است.

برای گلگی، این رکوردها صرفاً معیارهای جسمانی نیستند. او از طریق تجربیات خود تلاش می‌کند تا فرهنگ پذیرش تفاوت‌های انسانی را ترویج دهد، سطح آگاهی درباره بیماری‌های نادر را بالا ببرد و از افرادی که با چنین شرایطی زندگی می‌کنند، حمایت کند.