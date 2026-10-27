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کد خبر: ۳۴۰۸۸۴
تاریخ انتشار : ۰۵ آبان ۱۴۰۵ - ۲۱:۰۷
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دستگیری ۶ نفر از عوامل مرتبط با گروهک‌های معاند در بمپور

نیروهای انتظامی و اداره اطلاعات سیستان‌وبلوچستان در عملیاتی مشترک در بمپور، ۶ نفر از عوامل مرتبط با گروهک‌های معاند را دستگیر کردند و چهار قبضه سلاح به همراه مهمات جنگی کشف و ضبط شد.
مرکز اطلاع‌رسانی پلیس سیستان‌وبلوچستان اعلام کرد: در ادامه اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی برای شناسایی و دستگیری عوامل مرتبط با گروهک‌های معاند و عاملان شهادت دو مأمور انتظامی، شهید نظام دست‌گشاده و شهید امیرحسین قاسمی، چندین منزل در شهرستان بمپور مورد بازرسی قرار گرفت. در جریان این عملیات مشترک با همکاری فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و اداره کل اطلاعات استان، ۶ نفر از افراد مرتبط با گروهک دستگیر شدند. در این عملیات سه قبضه سلاح کلاشنیکف، ۶ تیغه خشاب و ۱۷۲ فشنگ جنگی و همچنین یک قبضه کلت کمری به همراه یک تیغه خشاب کشف و ضبط شد. شناسایی و دستگیری عوامل مخل امنیت عمومی با هماهنگی و هم‌افزایی اطلاعاتی و عملیاتی نیروهای انتظامی و امنیتی ادامه دارد و برخورد قانونی با عوامل ناامنی و گروهک‌های معاند با هدف تأمین امنیت پایدار مردم دنبال می‌شود.

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