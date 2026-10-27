بازداشت یکی از متهمان پرونده نمایشگاه فیتکس تهران و صدور حکم جلب یکی از برگزارکنندگان

دادستانی تهران از بازداشت یک بلاگر زن ورزشی و صدور حکم جلب برای یکی از عوامل برگزاری «نمایشگاه فیتکس تهران» خبر داد.

مرکز رسانه قوه قضائیه اعلام کرد: در پی تشکیل پرونده قضایی در رابطه با رفتار‌های خلاف عرف و قانون در «نمایشگاه فیتکس تهران» که مدتی پیش در بوستان گفت‌و‌گو برگزار شد، دادستانی تهران از بازداشت یک بلاگر زن ورزشی و صدور حکم جلب برای یکی از عوامل برگزاری این رویداد خبر داد.

براساس این گزارش، یک بلاگر زن ورزشی حاضر در این نمایشگاه به اتهام انتشار تصاویر و فیلم در فضای مجازی و حقیقی که موجب جریحه‌دار شدن افکار عمومی شده و تبلیغ علیه نظام بازداشت شد. همچنین برای یکی دیگر از عوامل برگزارکننده مراسم که در طراحی و برنامه‌ریزی این رویداد نقش داشته است، حکم جلب صادر شده است. پیش‌تر در پی برگزاری این رویداد که با عدم رعایت موازین قانونی و شرعی همراه بود، دادستانی تهران ضمن ورود به موضوع، ضمن تشکیل پرونده برای عوامل و دست‌اندرکاران برگزاری نمایشگاه، متهمان را به دادسرا احضار کرده بود. در جریان این اقدامات، صفحات متعلق به این نمایشگاه نیز مسدود شد.رسیدگی قضایی به ابعاد مختلف این پرونده ادامه دارد.