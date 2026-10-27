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کد خبر: ۳۴۰۸۸۱
تاریخ انتشار : ۰۵ آبان ۱۴۰۵ - ۲۱:۰۷
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دستور وزیر ورزش برای آسیب‌شناسی عملکرد ایران در بازی‌های آسیایی

دنیامالی در نشست کارشناسی بازی‌های آسیایی، بر آسیب‌شناسی عملکرد کاروان ایران در این بازی‌ها تأکید کرد.
 کمیسیون تخصصی نظارت بر عملکرد فدراسیون‌های ورزشی، صبح دیروز (سه‌شنبه ۵ آبان‌ماه) در نشستی با حضور وزیر ورزش و جوانان و رئیس کمیته ملی المپیک نتایج کاروان ورزش ایران را در بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا بررسی کرد. در این جلسه معاونین، مشاورین، مدیران ستادی وزارتخانه، دبیرکل کمیته ملی المپیک، سرپرست بازی‌های آسیایی و مدیر مرکز نظارت بر تیم‌های ملی نیز حضور داشتند.تحلیل عملکرد کاروان شهدای میناب در بازی‌های آسیایی به تفکیک تمامی رشته‌های اعزامی انجام شد و کارشناسان به بررسی نقاط ضعف و قوت ورزشکاران پرداختند.
با تأکید احمد دنیامالی، جلسات تخصصی آسیب‌شناسی بیستمین دوره بازی‌های آسیایی با رویکرد حضور موفق در بازی‌های المپیک ۲۰۲۸ انجام می‌شود. در ادامه این سلسله جلسات، نشستی مجزا به تحلیل وضعیت تیم ملی فوتبال امید در ناگویا نیز اختصاص داده شده است.

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