واکنش فدراسیون جهانی به انتخابات فدراسیون ژیمناستیک

وجود گذشت یک هفته از برگزاری انتخابات فدراسیون ژیمناستیک، نتیجه آن از سوی فدراسیون جهانی تأیید نشده است.

مجمع انتخاباتی فدراسیون ژیمناستیک هفته گذشته (27 مهر) به ریاست سید محمدشروین اسبقیان برگزار و ‌هادی خناری‌نژاد با کسب 35 رأی از 38 رأی مأخوذه به عنوان رئیس جدید این فدراسیون انتخاب و معرفی شد. این انتخابات در شرایط خاصی برگزار شد. زهرا اینچه‌درگاهی رئیس پیشین فدراسیون روز پیش از مجمع از شعبه 89 مجتمع قضائی صدر، دستور موقت گرفت به این معنا که انتخابات نباید برگزار می‌شد، ولی وزارت ورزش صبح روز انتخابات از رفع اثر از دستور صادر شده خبر داد. همچنین از طرف دیگر ابهاماتی درخصوص اساسنامه‌ای که قرار بود انتخابات با آن برگزار شود، مطرح شد.

از این مجمع بیش از یک هفته گذشته، اما هنوز خبری از تأیید آن در فدراسیون جهانی ژیمناستیک (FIG) نیست. این در حالی است که بر اساس اعلام فدراسیون ژیمناستیک، ناظر فدراسیون جهانی به صورت وبیناری در مجمع شرکت کرد و قاعدتاً در جریان روند برگزاری قرار گرفته است. گفته می‌شود تفاوت‌هایی میان اساسنامه فدراسیون ایران و آنچه در فدراسیون جهانی است، وجود دارد که مهم‌ترین آن، بحث مدرک تحصیلی نامزدها است. در اساسنامه‌ای که مورد تأیید FIG قرار گرفته، حداقل مدرک کاندیداها کارشناسی ارشد یا معادل آن ذکر شده، در حالی که این موضوع در اساسنامه داخل کشور، لیسانس یا همان کارشناسی است.

در سایت فدراسیون جهانی ژیمناستیک، هنوز نام سید محمدشروین اسبقیان به عنوان سرپرست و رئیس موقت درج شده است.