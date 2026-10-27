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کد خبر: ۳۴۰۸۷۸
تاریخ انتشار : ۰۵ آبان ۱۴۰۵ - ۲۱:۰۷
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آغاز نام‌نویسی از کاندیداهای ریاست کمیته ملی پارالمپیک

نام‌نویسی از کاندیداهای ریاست و عضویت در هیئت اجرائی کمیته ملی پارالمپیک از روز چهارشنبه آغاز شده و به مدت ۱۰ روز کاری ادامه خواهد داشت.
 با توجه به در پیش بودن مجمع انتخاباتی کمیته ملی پارالمپیک، نام‌نویسی از کاندیداهای ریاست، نایب‌رئیسی و عضویت در هیئت اجرائی این کمیته از امروز چهارشنبه (۶ آبان) آغاز می‌شود. این مهلت به مدت ۱۰ روز کاری یعنی تا ۱۶ آبان ادامه خواهد داشت. قرار است انتخابات کمیته ملی پارالمپیک ۱۷ آذر برگزار شود. غفور کارگری ۲۲ آذر ۱۴۰۱ به عنوان رئیس کمیته ملی المپیک انتخاب شد.

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