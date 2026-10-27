اسماعیلی طلای چهارم را ضرب کرد ایران برای دومین بار متوالی، قهرمان جهان شد

سرویس ورزشی-

تیم ملی کشتی فرنگی ایران با نمایشی قدرتمند و کسب ۹ مدال شامل 4 طلا، 3 نقره و ۲ برنز، برای دومین دوره متوالی قهرمان جهان شد و با ثبت رکوردی تاریخی، نام خود را در تاریخ کشتی جهان ماندگار کرد.

پرونده روز پایانی رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی جهان دیروز سه‌شنبه با برگزاری دیدارهای رده‌بندی و فینال اوزان 63، 67 و 87 کیلوگرم بسته شد. ایران به عنوان موفق‌ترین تیم کشتی فرنگی جهان در رقابت‌های امسال، دیروز در دیدارهای فینال اوزان 67 و 87 دو نماینده داشت و در نهایت به یک طلا و یک نقره رسید. در فینال وزن 87 کیلوگرم، علیرضا مهمدی برای سومین بار در فینال رقابت‌های جهانی و المپیک شکست خورد تا حسرت طلای بزرگ همچنان برای فرنگی‌کار سنگین‌وزن ایران باقی بماند؛ مرد نقره‌ای کشتی ایران باز هم به نقره بسنده کرد.

علیرضا مهمدی در فینال وزن ۸۷ کیلوگرم رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی جهان برابر سمن نوویکوف، کشتی‌گیر بلغارستانی، قرار گرفت و در پایان با نتیجه ۴ بر صفر شکست خورد تا به مدال نقره بسنده کند. این در حالی بود که مهمدی با انگیزه جبران شکست قبلی خود مقابل این حریف پا به میدان گذاشته بود، اما بار دیگر نتوانست از سد نوویکوف عبور کند و روی سکوی دوم جهان ایستاد.

ماجرای ناکامی مهمدی در فینال‌ها حالا به یک حسرت تکراری تبدیل شده است. او در المپیک ۲۰۲۴ پاریس نیز در دیدار نهائی مقابل همین سمن نوویکوف شکست خورد و به مدال نقره رسید. مهمدی سال گذشته هم راهی فینال مسابقات جهانی شد، اما در آنجا نیز نتوانست به مدال طلا دست پیدا کند تا حالا با یک نقره دیگر در دوران حرفه‌ای خود در رقابت‌های بزرگ جهانی و المپیک، همچنان در انتظار شکستن طلسم فینال‌ها باقی بماند.

در این رقابت‌ها، مهمدی در دور نخست با نتیجه ۱۱ بر صفر تسوگتباتار از مغولستان را مغلوب کرد، وی در ادامه مقابل آرکادیوسازا کولینیج از لهستان با نتیجه ۵ بر صفر به پیروزی رسید و راهی یک چهارم نهائی شد. مهمدی در یک چهارم نهائی با نتیجه ۸ بر ۵ یاروسلاو فیلچاکوف از اوکراین را شکست داد. وی در مرحله نیمه نهائی مقابل گوورگ تادئوسیان از ارمنستان با نتیجه ۱۰ بر ۱ به پیروزی رسید.

طلای ارزشمند اسماعیلی

در فینال 67 کیلوگرم، سعید اسماعیلی ملی‌پوش کشورمان مقابل «آیت‌جان خالماخانوف» از ازبکستان قرار گرفت و در حالی که از حریف پیش افتاده بود، او را ضربه فنی کرد و مقتدرانه به مدال طلا رسید. اسماعیلی سال 2024 در المپیک پاریس، بازی‌های کشورهای اسلامی و مسابقات قهرمانی آسیا، سال 2025 در مسابقات جهانی و همچنین رقابت‌های قهرمانی آسیا به مدال طلا دست یافته بود.

اسماعیلی پیش از رقابت نهائی، چهار برد کسب کرده بود. او در دور نخست با نتیجه 10 بر صفر «لائوینا» از هلند را مغلوب کرد و در مرحله بعد مقابل «جین سینکسین» از چین با نتیجه 11 بر صفر به پیروزی رسید و راهی مرحله یک‌چهارم نهائی شد. ملی‌پوش کشورمان در این مرحله مقابل «باغدات ساباز» از قزاقستان با نتیجه 7 بر 2 به پیروزی رسید و راهی نیمه‌نهائی شد. او در نیمه نهائی نیز مقابل «حسرت جعفروف» دارنده مدال برنز المپیک و نقره جهان از آذربایجان با نتیجه یک بر یک به پیروزی رسیده و راهی فینال شده بود.

سعید اسماعیلی پس از کسب مدال طلای کشتی فرنگی در مسابقات جهانی اظهار کرد: خدا را شکر توانستیم دومین مدال جهانی را کسب کنیم. قبلاً که سنم کمتر بود، صحبت‌های قهرمانان کشتی را می‌شنیدم که می‌گفتند تکرار قهرمانی از به دست‌ آوردن آن سخت‌تر است. حالا که خودم در این شرایط قرار گرفته‌ام، این جمله را به‌خوبی درک می‌کنم. قهرمانی سخت است، اما تکرار و حفظ آن سخت‌تر است. کشتی ورزش سختی است و قابل پیش‌بینی نیست. با این روند باید بیشتر تلاش کنم، چون همه حریفان آنالیز می‌کنند و کار می‌کنند. خدا را شکر که در این شرایط توانستم دل مردم را شاد کنم.

نمایش خیره‌کننده کشتی فرنگی ایران

بدین ترتیب تیم ملی کشتی فرنگی ایران با نمایشی خیره‌کننده و کسب ۹ مدال شامل 4 طلا، 3 نقره و ۲ برنز، برای دومین دوره متوالی قهرمان جهان شد و با ثبت رکوردی تاریخی، نام خود را در تاریخ کشتی جهان جاودانه کرد. برای تیم ملی ایران، سعید اسماعیلی در وزن 67 کیلوگرم، دانیال سهرابی در وزن 72 کیلوگرم، غلامرضا فرخی در وزن 82 کیلوگرم و فردین هدایتی در وزن 130 کیلوگرم به مدال طلا، پیام احمدی در وزن 55 کیلوگرم، علی احمدی‌وفا در وزن 60 کیلوگرم و علیرضا مهمدی در وزن 87 کیلوگرم به مدال نقره، علی اسکو در وزن 77 کیلوگرم و محمدهادی ساروی در وزن 97 کیلوگرم به مدال برنز دست یافتند.