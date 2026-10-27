سرویس اقتصادی-

واگذاری ماشین‌سازی تبریز به بخش غیردولتی با دستور رئیس‌جمهور و ابلاغ وزیر اقتصاد، متوقف شد.

به گزارش کیهان، کارکنان ماشین‌سازی تبریز، شهریورماه امسال، در نامه‌ای به مسعود پزشکیان؛ رئیس‌جمهور، ضمن برشمردن مشکلات این کارخانه از جمله بدهی‌ها و حقوق‌های معوق، فقدان سرمایه در گردش و منابع مالی لازم، خواستار جلوگیری از واگذاری این مجموعه با عنوان خصوصی‌سازی شدند.

کارکنان ماشین‌سازی تبریز با اشاره به دستور رئیس‌جمهور به وزارت صمت در 11 خردادماه امسال برای رفع مشکلات این مجموعه، خواستار عملی شدن دستورات از سوی وزارت صمت شدند.

حالا رضا صدیقی؛ نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی، از تحقق یکی از مطالبات مهم مردم و صنعت آذربایجان خبر داد و اظهار داشت: در جریان سفر اخیر دکتر پزشکیان به تبریز، در تداوم پیگیری‌های قبلی انجام‌شده و با ارائه درخواست مکتوب به رئیس‌جمهور محترم درباره ضرورت جلوگیری از واگذاری این مجموعه صنعتی، دستور لازم برای توقف واگذاری و فراهم‌سازی مقدمات نوسازی و بهسازی ماشین‌سازی صادر شد.

او افزود: بر اساس این دستور، مقرر شد ابتدا از ظرفیت دارایی‌های خود شرکت برای بازسازی و نوسازی ماشین‌آلات و تجهیزات استفاده شود و سپس درباره چگونگی تعیین تکلیف مالکیت آن تصمیم‌گیری صورت گیرد.

نجات یک سرمایه ملی و استانی

نماینده مجلس با اشاره به پیگیری دستور رئیس‌جمهور از وزیر اقتصاد، اظهار داشت: وزیر اقتصاد نیز دستور توقف روند واگذاری به بخش خصوصی را ابلاغ کرد. همچنین مقرر شد طی هفته آینده، جلسه‌ای با حضور اینجانب، وزیر اقتصاد و تمامی اعضای هیئت عالی واگذاری تشکیل شود تا تصمیمات لازم برای اجرای دستور رئیس‌جمهور و تعیین مسیر نوسازی این مجموعه اتخاذ شود.

صدیقی تاکید کرد: ماشین‌سازی تبریز به عنوان صنعت مادر و شناسنامه صنعتی آذربایجان، سرمایه‌ای ملی و پشتوانه‌ای برای اقتدار تولیدی کشور است. مطالبه پرسنل تلاشگر این مجموعه و صنعتگران و دلسوزان این خطه، احیای توان تولیدی و بازگشت این مجموعه به جایگاه شایسته خود است. توقف واگذاری و قرارگرفتن نوسازی در اولویت، گامی عملی در مسیر تحقق این مطالبه و آغاز فصلی تازه برای بازآفرینی ظرفیت‌های ماشین‌سازی تبریز است.

گفتنی است؛ کارخانه ماشین‌سازی تبریز، یکی از مهم‌ترین صنایع کشور و نگین و هویت صنعت آذربایجان محسوب می‌شود. از این رو حفظ و تقویت این مجموعه برای کارکنان و مردم آذربایجان شرقی

و تبریز، به لحاظ اقتصادی و روانی، اهمیت ویژه‌ای دارد؛ چرا که هویت صنعت یک استان و بلکه کل منطقه آذربایجان، قابل واگذاری نیست.

با این‌حال تاکنون سه بار برای خصوصی‌سازی این مجموعه به شکل ناصحیح و اصطلاحاً «غارتی» تلاش‌هایی صورت گرفته که با درایت مردم، کارکنان مجموعه و برخی مسئولان محلی و ملی، ناکام مانده است.

کارکنان ماشین‌سازی تبریز و برخی کارشناسان اعتقاد دارند که خریداران دارای رانت این مجموعه، نه به دنبال تولید، بلکه به دنبال مفت‌بری و منفعت‌طلبی از زمین‌های باارزش منطقه «ائل‌گلی» هستند و برند صنعت آذربایجان را نابود خواهند کرد.