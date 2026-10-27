شهدای ناو دنا در راه جشنواره فیلم فجر

فیلم سینمایی «تولد یک نجیب‌زاده» با موضوع خانواده شهدای ناو دنا ساخته می‌شود.

«هدف‌مان جشنواره است و اگر شرایط فراهم شود، فیلم را به فجر امسال می‌رسانیم.» این بخشی از اظهارات لیلی عاج، کارگردان فیلم سینمایی «تولد یک نجیب‌زاده» در گفت‌وگو با خبرنگار فارس است.

«تولد یک نجیب‌زاده» با موضوع خانواده شهدای ناو دنا در مسیر تولید قرار دارد. سعید سعدی، تهیه‌کننده سرشناس سینما به‌تازگی پروانه ساخت این اثر را از سازمان سینمایی دریافت کرده است. پیش از این قرار بود سعید الهی تهیه‌کنندگی «تولد یک نجیب‌زاده» را برعهده داشته باشد اما به دلیل اختلاف مالی او با سرمایه‌گذاران، این همکاری به ثمر نرسید.