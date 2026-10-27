مجموعه‌ای شامل ۱۰۰ اثر سوزن‌دوزی از زنان فلسطینی، در نمایشگاهی با عنوان «ملیله‌دوزی نسل‌کشی غزه» به نمایش درمی‌آید. این آثار با استفاده از هنر سنتی «تطریز»، تخریب محله‌ها و بناها و آوارگی مردم غزه را روایت می‌کنند. نمایشگاه از ۲ نوامبر آغاز می‌شود و تا پایان این ماه ادامه خواهد داشت.

به گزارش وب‌سایت «جاستیس نود»، این مجموعه حاصل مشارکت زنانی است که در مناطق مختلف، از سرزمین‌های اشغالی و اردوگاه‌های پناهندگان تا کشورهای محل زندگی مهاجران فلسطینی، در تهیه آثار آن نقش داشته‌اند. تطریز، شیوه‌ای سنتی در سوزن‌دوزی فلسطینی است که در این پروژه برای ثبت تصویری و هنری پیامدهای جنگ و تخریب محل زندگی مردم به کار گرفته شده است. در این نمایشگاه، ۱۰۰ پنل دوخته‌شده در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند تا روایت زنان فلسطینی از ویرانی‌های غزه را بازتاب دهند. برگزارکنندگان، این مجموعه را فرصتی برای ثبت تجربه جنگ و آوارگی از نگاه کسانی می‌دانند که با جامعه فلسطینی پیوند دارند.