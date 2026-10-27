آیین رونمایی از کتاب مصور «پیاده‌روی در خیابان‌های سارایوو؛ بوسنی و هرزگوین از نگاه حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای» با حضور شخصیت‌های برجسته و بین‌المللی از کشورهای بوسنی، ترکیه و انگلیس در سارایوو برگزار شد.

آیت‌الله احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، در پیامی به این مراسم، با تأکید بر مسئولیت دائم رهبر معظم انقلاب در قبال سرنوشت امت اسلامی، حمایت از مردم بوسنی را وظیفه‌ای دینی دانست و بر ضرورت وحدت مسلمانان در برابر جنایات استکبار تأکید کرد.

در ادامه این مراسم، دمیر محمودچهاییچ، فعال سیاسی بوسنیایی، با تجلیل از کمک‌های بی‌منت ایران صریحاً اعلام کرد: «اگر ایران نبود، ما هم امروز وجود نداشتیم.»

آرزو مرالی، نویسنده و روزنامه‌نگار مقیم انگلیس، نیز در مراسم معرفی کتاب «پیاده‌روی در خیابان‌های سارایوو» نیز با اشاره به مطالعات خود درباره اندیشه‌ها و سخنرانی‌های آیت‌الله خامنه‌ای اظهار داشت: بررسی مواضع ایشان درباره بوسنی نشان می‌دهد که حمایت از مردم این کشور، بازتابی از دو ویژگی مهم شخصیت او بود؛ توجه عمیق به فرهنگ و تمدن ملت‌ها و احساس مسئولیت در برابر مردم تحت ستم.

محمد اخگری، معاون بین‌الملل دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای نیز در پیامی تصویری به این رویداد، کتاب «پیاده‌روی در خیابان‌های سارایوو» را روایتی از پیوند هنر، وجدان بشری و مسئولیت اسلامی توصیف کرد و گفت: این اثر با بازخوانی سخنان آیت‌الله شهید سیدعلی خامنه‌ای، بخشی از واقعیت‌های جنگ بوسنی و حمایت ملت ایران از مردم این کشور را بازگو می‌کند.

همچنین نورالدین شیرین مدیر شبکه قدس تی‌وی ترکیه و مسعود شجره مدیر کمیسیون حقوق بشر اسلامی در لندن، نقش پیام‌های حیات‌بخش

رهبر انقلاب در بسیج داوطلبان بین‌المللی و شکل‌گیری بستر اولیه محور مقاومت را تشریح کردند.