ششمین همایش سالانه «آینده‌نگاری رهبر شهید» با عنوان «آینده‌نگاری رهبر شهید در پرتو گام دوم انقلاب» برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار کیهان، حجت‌الاسلام والمسلمین علی ذوعلم، رئیس اندیشگاه بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی در نشست خبری ششمین همایش سالانه «آینده‌نگاری رهبر شهید» با تشریح جایگاه راهبردی بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی تأکید کرد: بیانیه گام دوم که در ۲۳ بهمن سال ۱۳۹۷ صادر شد، سند و پرچمی خردورزانه و آینده‌نگارانه برای ترسیم افق ۴۰ ساله نظام جمهوری اسلامی و امت اسلامی است. این بیانیه بر پایه یک نظام‌واره ارزشی شامل هشت محور کلیدی «آزادی، اخلاق، معنویت، عدالت، استقلال، عزت، عقلانیت و برادری» شکل گرفته است و تحقق تمدن نوین اسلامی مستلزم توجه هم‌زمان، متوازن و درهم ‌تنیده به تمام این ارزش‌هاست.

وی با تحلیل وضعیت موجود کشور در مسیر آرمان‌های انقلاب افزود: اگرچه ملت ایران در عرصه استقلال سیاسی به دستاوردهای درخشان و بی‌نظیری دست یافته است، اما در حوزه‌هایی نظیر استقلال فرهنگی، اقتصادی و به‌ویژه تحقق عدالت اجتماعی همچنان با شکاف‌ها و چالش‌های جدی مواجه هستیم. عدالت از دغدغه‌های محوری بیانیه گام دوم است و باید سیاست‌گذاری‌ها و مدیریت کلان کشور با حساسیت بیشتری به سمت کاهش فاصله میان واقعیت‌های موجود و آرمان‌های دینی و مردم‌سالارانه حرکت کند.

رئیس اندیشگاه بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی با دعوت از نخبگان، دانشگاهیان، پژوهشگران حوزوی و جوانان اندیشه‌ورز برای مشارکت فعال در فراخوان این همایش تصریح کرد: عنوان همایش یک ضرورت واقعی برای نظام حکمرانی است. ما از تمامی صاحبان اندیشه می‌خواهیم با تکیه بر مبانی دینی و یافته‌های علمی، به تحلیل آسیب‌شناسانه، ارائه مدل‌های نوآورانه و طراحی الگوهای عملیاتی در محورهایی همچون اقتصاد مقاومتی، سبک زندگی، علم و فناوری و روابط خارجی بپردازند.

وی همچنین با اشاره به تقابل گفتمان مقاومت و نظام استکباری، تداوم پویایی انقلاب اسلامی را در گرو اعتماد به نیروی جوان و بهره‌گیری از خلاقیت‌های نسل جدید دانست.

بر اساس اعلام دبیرخانه همایش، پژوهشگران می‌توانند چکیده آثار خود را تا ۳۰ آذرماه و متن کامل مقالات را تا ۳۰ دی‌ماه ارسال کنند. نشست‌های تخصصی و همایش اصلی نیز هم‌زمان با سالگرد صدور بیانیه، در روزهای ۲۱ تا ۲۳ بهمن‌ماه ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.